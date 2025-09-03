"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"

„Regina ketaminei”, Jasveen Sangha, a pledat vinovată pentru acuzațiile legate de furnizarea substanței care a dus la moartea actorului Matthew Perry.

Jasveen Sangha, cunoscută în mediile criminale sub porecla de "Regina ketaminei", și-a recunoscut miercuri vinovăția pentru implicarea în distribuirea substanței care a dus la decesul actorului Matthew Perry, starul serialului "Friends", anunță Reuters.

În vârstă de 42 de ani, Sangha a admis că administra un "depozit" de droguri în North Hollywood și că era implicată în rețeaua care alimenta piața cu anestezicul folosit ilegal. Inițial, femeia trebuia să fie judecată în această lună, dar a decis să accepte responsabilitatea pentru cinci capete de acuzare asociate supradozei fatale a lui Perry din 2023.

Având dublă cetățenie, americană și britanică, Sangha riscă o pedeapsă ce poate ajunge până la 65 de ani de închisoare. Pronunțarea sentinței este programată pe 10 decembrie. Ea este ultimul dintre cei cinci inculpați din dosar care a ales să pledeze vinovat, în locul unui proces.

Raportul medicilor legiști a stabilit că Perry a murit în urma efectelor acute ale ketaminei

Ceilalți patru acuzați - doi medici, asistentul personal al actorului și un bărbat care a recunoscut că a intermediat livrările de ketamină - își așteaptă și ei verdictul.

Potrivit acordului încheiat cu procurorii în luna precedentă, Sangha a recunoscut că a deținut un spațiu folosit pentru traficul de droguri, că a distribuit ilegal ketamină în mai multe rânduri și că a furnizat doza ce s-a dovedit letală pentru actor.

Raportul medicilor legiști a stabilit că Perry, în vârstă de 54 de ani, a murit în urma efectelor acute ale ketaminei, care i-au provocat pierderea cunoștinței și înecul accidental în cada cu hidromasaj, pe 28 octombrie 2023.

De-a lungul vieții, actorul a vorbit deschis despre lupta cu dependențele, mărturisind că a traversat perioade grele de abuz de substanțe chiar în timpul carierei sale de succes, când a dat viață celebrului personaj Chandler Bing în comedia "Friends", difuzată de NBC în anii 1990, conform Agerpres.

