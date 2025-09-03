Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron

O nouă carte explozivă susține că regretata Regină Elisabeta a II-a nu a fost „prea entuziastă” față de o schimbare majoră a regulilor succesiunii la tron, scrie Mirror.

Legea privind Succesiunea la Coroană din 2013 a deschis o nouă eră pentru Casa Regală, modificând regulile succesiunii de la principiul preferinței masculine la cel al primogeniturii absolute. Asta înseamnă că ordinea nașterii, și nu genul, stabilește linia de succesiune pentru cei născuți după octombrie 2011, astfel încât copilul cel mare moștenește tronul, indiferent dacă este fată sau băiat.

Potrivit noii cărți semnate de Valentine Low, intitulată "Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street", nici Regina Elisabeta, nici actualul Rege Charles și nici consilierii de la Palatul Buckingham nu au arătat un entuziasm deosebit pentru această reformă.

Schimbarea constituțională a fost inițiată de fostul premier David Cameron, care a insistat că și celelalte 15 state din Commonwealth erau de acord cu această reformă drastică și cu modificarea tradiției.

Low scrie: „Esențial este că Palatul nu a fost împotrivă. Dar au spus că guvernul trebuie să se asigure că are sprijinul celorlalte 15 regate”.

O sursă este citată spunând: „Am avut mereu impresia că semnalul venit de la Palatul Buckingham era că, dacă acesta este dorința prim-ministrului ales în mod legitim și celelalte regate își dau acordul, nu ne vom opune. Nu am simțit însă vreun mare entuziasm din partea Palatului și a Reginei însăși”.

Principala îngrijorare a lui Charles

Regele Charles a fost interesat și de implicațiile pe care reforma le-ar avea asupra viitorului monarhiei. El și-a exprimat și dezamăgirea că fiul său cel mare, Prințul William, nu a fost consultat.

Cartea dezvăluie că Charles voia să știe ce s-ar fi întâmplat dacă primul copil al lui William ar fi fost o fată, mai ales în contextul proiectului de lege privind succesiunea la Coroană. Principala sa îngrijorare era dacă numele Casei Regale Windsor s-ar fi putut schimba, în cazul în care o nepoată devenită regină s-ar fi căsătorit și ar fi preluat numele soțului.

Potrivit publicației Hello!, Charles a dat exemplul întrebând dacă Familia Regală ar fi rămas Casa de Windsor sau dacă ar fi devenit Casa Smith, dacă prințesa s-ar fi măritat cu cineva cu acest nume. Cartea mai susține că Charles era preocupat și de scenariul în care fiica lui William, devenită regină, s-ar fi căsătorit cu un catolic, având în vedere că monarhul britanic este Guvernatorul Suprem al Bisericii Anglicane.

Schimbarea regulilor face ca Prințesa Charlotte să rămână înaintea fratelui ei mai mic, Prințul Louis, în linia de succesiune, dat fiind că ambii copii s-au născut după intrarea în vigoare a legii, la 28 octombrie 2011.

Situația este diferită de cea a Prințesei Anne, care a fost depășită în succesiune de frații ei mai mici, Prințul Andrew și Prințul Edward.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News