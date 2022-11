Regele Charles, gest impresionant. Le va da anagajaților cu salarii mici un bonus din propriul său buzunar

Regele Charles al Marii Britanii va da personalului prost plătit un bonus din buzunarul său pentru a-i ajuta să supraviețuiască crizei costului vieții, scrie The Sun.



Regele Charles le-ar fi spus sutelor de muncitori, inclusiv curățătorilor, servitorilor și lacheilor, că vor primi până la 600 de lire sterline în plus față de salariul din această lună.

Bonusurile, însumând zeci de mii de lire, provin din veniturile sale private și nu sunt folosiți banii contribuabililor. Acestea îi va ajuta pe membrii Casei Regale să-și plătească facturile la încălzire și să facă față plăților ipotecare suplimentare pe fondul temerilor de recesiune.

"Cei mai nevoiași și cu salarii mici sunt cei care primesc cei mai mulți bani"





Regele Charles a avut discuții private cu Martin Lewis de la MoneySavingExpert în timpul verii despre cum oamenii obișnuiți vor fi afectați de creșterea prețurilor.



O persoană din interior a spus: "Regele dă bani din propriul său buzunar celor cu venituri mici care lucrează pentru gospodărie pentru a-i ajuta să facă față crizei costului vieții. Acestea sunt date pe o scară variabilă, cei mai nevoiași și cu salarii mici sunt cei care primesc cei mai mulți bani. Reflectă realitatea situației economice cu care se confruntă țara. Regele este foarte conștient de creșterea facturilor la energie cu care se confruntă oamenii și este îngrijorat de bunăstarea economică a personalului loial al palatului și de aceea face tot ce poate".

Câți bani vor primi angajații Casei Regale





Personalul care câștigă mai puțin de 30.0000 de lire sterline pe an va primi 600 de lire sterline într-o plată unică pentru a face față crizei costului vieții. Cei care au între 30.000 și 40.000 de lire sterline vor primi un bonus de 400 de lire sterline, iar muncitorii regali care sunt plătiți cu sume între 40.000 și 45.000 de lire sterline pe an vor primi 350 de lire sterline în plus luna aceasta. Persoanele singure aflate în cazarea oferită de Casa Regală primesc un ajutor de 200 de lire.



Potrivit cifrelor publicate în această vară, în palatele regale ocupate, care includ Palatul Buckingham, Balmoral și Castelul Windsor erau 491 de angajați cu normă întreagă.

Un bărbat a aruncat cu ouă înspre Regele Charles şi Camilla. Reacția monarhului - Video

Regele Charles a Marii Britanii și Regina Consoartă Camilla au avut parte de un incident neplăcut la un eveniment în nordul Angliei. Un bărbat a aruncat cu ouă înspre ei, transmite Agerpres, citând Reuters.

În imaginile publicate pe reţelele de socializare se pot vedea patru ouă care aterizează lângă monarhul britanic şi soţia sa în momentul când cei doi sosesc la o ceremonie tradiţională în oraşul York. Cuplul regal nu a părut deranjat de incident şi şi-a continuat programul.

Poliţiştii s-au îndreptat rapid înspre mulţime şi au reţinut un protestatar care striga sloganuri. Alţi oameni din mulţime l-au apostrofat şi au scandat Dumnezeu să-l ocrotească pe Rege. Charles, care a urcat pe tronul Marii Britanii în septembrie după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, se afla într-un turneu de două zile în nordul Angliei. Vezi video AICI.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News