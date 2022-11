Un bărbat a aruncat cu ouă înspre Regele Charles şi Camilla. Reacția monarhului - Video

Un bărbat a aruncat cu un ou înspre Regele Charles şi Camilla. Reacția monarhului / Foto: The Royal Family

Regele Charles a Marii Britanii și Regina Consoartă Camilla au avut parte de un incident neplăcut la un eveniment în nordul Angliei. Un bărbat a aruncat cu ouă înspre ei, transmite Agerpres, citând Reuters.

În imaginile publicate pe reţelele de socializare se pot vedea patru ouă care aterizează lângă monarhul britanic şi soţia sa în momentul când cei doi sosesc la o ceremonie tradiţională în oraşul York. Cuplul regal nu a părut deranjat de incident şi şi-a continuat programul.

Poliţiştii s-au îndreptat rapid înspre mulţime şi au reţinut un protestatar care striga sloganuri. Alţi oameni din mulţime l-au apostrofat şi au scandat Dumnezeu să-l ocrotească pe Rege.



Charles, care a urcat pe tronul Marii Britanii în septembrie după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, se află într-un turneu de două zile în nordul Angliei.



Automobilul regal al reginei Elisabeta a II-a a fost de asemenea ţinta unui atac cu ouă în 2022 când suverana a vizitat Nottingham, în centrul Angliei, iar un grup de protestatari antibritanici au aruncat cu ouă înspre Charles în timpul unei plimbări prin centrul oraşului Dublin în 1995.

Regele Charles încă mai călătorește cu ursulețul său de pluș din copilărie. Doar unui om i-a permis să efectueze reparații la celebra jucărie: L-a tratat ca pe propriul său copil

Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Entertainment Tonight că noul monarh al Marii Britanii, în vârstă de 73 de ani, și-a adorat atât de mult ursul de pluș încât a permis doar unei singure persoane să efectueze reparații esențiale la el - dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Autorul a adăugat că, în calitate de tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul „ca pe propriul său copil”.

În noua biografie, cel mai bine vândut autor american a susținut că ajutorul lui Charles, Michael Fawcett, a fost însărcinat să aibă grijă de urs și să știe unde se află în orice moment.

Dacă ursulețul a avut vreodată nevoie de niște reparații, numai Mabel Anderson, dădaca din copilărie a Regelui, a avut voie să se apropie de el. „Mispy”, așa cum a fost numită cu afecțiune de Rege, a fost chiar scoasă la pensie pentru a se dedica ursulețului.

Autorul Christopher Andersen a scris: „Ajunsese la patruzeci de ani și, de fiecare dată când acel ursuleț trebuia reparat, se raporta la el ca și cum ar fi un copil care a suferit o intervenție chirurgicală majoră”.

El a adăugat: „Ursul a mers peste tot cu Charles”.

Mabel Anderson, care în prezent acum are nouăzeci de ani, s-a alăturat Casei Regale când Charles avea nevoie de o asistentă medicală și a devenit unul dintre cei mai de încredere servitori ai Casei Regale, precum și un bun prieten al regretatei Regine, conform Daily Mail. Vezi mai mult AICI.

Noua monogramă a Reginei Consoarte Camilla

Palatul Buckingham a prezentat săptămâna aceasta noua monogramă a Reginei Consoarte Camilla. Formată din două litere aurite cu o coroană deasupra, monograma are un "C", de la Camilla, şi un "R", de la regină, scrie Ziarul de Iași.

Designul monogramei a fost ales chiar de regina consoartă, care s-a bazat pe meşteşugul profesorului Ewan Clayton, specialist în caligrafie la Royal Drawing School din Londra, şi al lui Timothy Noad, specialist în heraldică la College of Arms din Londra.

Monograma Camillei va fi pe antetul oficial al Reginei Consoarte. Cu literele sale rotunjite, această monogramă pare mai ornamentată decât cea a regelui, care este rezervată clădirilor guvernamentale, documentelor de stat şi cutiilor poştale din Marea Britanie.

Monograma regală, care este personală fiecărui monarh, este tipărită pe documente regale şi documentele de stat şi este folosită şi de departamentele guvernului britanic. Vezi foto AICI.

