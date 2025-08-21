Data publicării:

Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Pentru o familie normală, poate părea ireal că un copil de 2, 3, 4 ani își apără cu dinții mâncarea ca să nu i-o ia cineva. Dar pentru copiii din sistem pare că asta a însemnat supraviețuire. 

Pe un grup de profil, un părinte adoptiv mărturisește că s-a lovit de o situație imprevizibilă: mâncatul compulsiv la doar 3 ani și două luni. 

Dar situația nu e singulară, nici pe departe. Zeci de comentarii descriu situația în care micuții lor, adoptați din sistem, au mâncat compulsiv mult timp după adopție, până când s-au simțit în siguranță. Deși medicii recomandă 3 mese pe zi și două gustări, pentru acești micuți din sistem, nu e de ajuns. Se pare că nici recomandat. Ei se comportă, din câte scriu persoanele care cunosc situația mai în detaliu, precum copilașii din Africa, adoptați în America: vor să mănânce non-stop. Comportamentul este din diferite motive: pentru siguranță emoțională, dar și pentru a se asigura că astăzi nu vor muri de foame. Este ciudat cum un copil de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani se comportă astfel, dar se pare că este un mecanism des întâlnit la micii copii din sistem. Ciudat este că ei, în majoritatea lor, vin din casa unui om plătit să-i îngrijească, respectiv asistentul maternal (AM). 

Redăm mai multe experiențe, din cele dezvăluite pe grupul ”Despre adopții copii în România”: 

- Fetița are 3 ani, este la noi de 6 luni, primele săptămâni nu prea a mâncat, iar apoi mâncarea a devenit cea mai mare bucurie a ei, îi dăm 3 mese și două gustări. (...) Când se gătește în casă, nu se mișcă de lângă aragaz până nu este gata mâncarea, poate dura și 3 ore procesul, ea nu pleacă, pur și simplu păzește mâncarea.

- Sunteți siguri că a primit suficientă mâncare în trecut? Acest comportament este specific și celor care au suferit de foame. Dacă acesta este motivul, se rezolva în timp punându-i mâncare (sănătoasă) non stop la dispoziție, până prinde încredere că va avea mereu mâncare). Sper să nu fie însă acesta motivul.

- Și noi am avut aceeași problemă, avea un an și jumătate, AM același lucru ne comunicase, dar de fapt nu era deloc așa, cât cel mic fusese la ea, avusese o alimentație total greșită, îi dădea foarte mulți pufuleți, sticksuri non stop. Ne am ținut de cele 3 mese și gustări, iar acum, la 2 ani și 2 luni, are zile când mă rog de el să mănânce cele 3 mese. 

”Se temea de hoții de jucării”

- Am luat-o pe la 3 ani și ceva.În toate actele scria că suferea de constipație. În realitate, avea scaunul aproape alb pentru că i se dădea doar lapte – aproape 10 litri pe săptămână…A mâncat compulsiv aproape un an, ca un copil care a suferit de foame. Acum, paradoxal, mănâncă doar „cu rugăminți”. Îmi amintesc că la prima ședință de terapie și-a imaginat un copil de 3 ani care suferea de foame și care se temea de „hoții de jucării” (așa îi numea ea pe AM).

”Se furișa și lua mâncare de pe masă”

- Micuta noastră avea 4 ani când a venit la noi… suferise de foame și singurătate. Chiar și după luni de zile, mânca mereu de parcă a doua zi nu ar mai fi avut ce să mănânce. Se furișa și lua mâncare de la masă, pe care o ascundea prin casă ca să aibă rezerve: în pat, printre jucării, oriunde. (...) Nouă ni s-a recomandat să lăsăm mereu mâncare la vedere, ca să știe că oricând are acces la ea și să nu-i fie frică. Un fruct, un biscuite, ceva mic mereu la vedere ... asta îi oferea siguranța că nu va suferi de foame peste o oră, 2 sau când îi va veni pofta.

- Și la mine a fost la fel și cu fetița dar și băiețelul (fetița avea 1 an și 7 luni dar cred că ăsta e modul lor de a se acomoda... mânca mai mult decât mine) dar aceasta a fost doar o etapă, timp de 2 săptămâni își punea mânuțele deasupra mâncării să nu i-o ia cineva! Apoi încet și-a reglat singură apetitul! Țin sa precizez ca băiatul mânca lapte și pufuleți (nu știa ce gust are mâncarea și era speriat, în schimb dacă ii dădeam 2 sticle de lapte în mod special seara era sătul, altfel plângea după papa) la fel după aproximativ 2 săptămâni s-a reglat singur cu apetitul! Multa răbdare! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
ParintiSiPitici.ro
„Ce sunteți voi, copiii din România, balaur cu șapte capete?!” Avertismentul Laviniei Stan pentru școala românească: „Asta nu mai e o generație să o ții cu forța!” / VIDEO
21 aug 2025, 20:57
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
19 aug 2025, 19:05
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
19 aug 2025, 19:06
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
19 aug 2025, 18:14
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
19 aug 2025, 17:32
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
18 aug 2025, 08:49
Fosile vii, în pericol: România, ultima redută a sturionilor în Europa. Patrimoniu pe cale să dispară
18 aug 2025, 15:03
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
17 aug 2025, 22:46
Lecția pe care România trebuie să o învețe de la Marea Britanie pentru a salva vieți la trecerile feroviare - FOTO în articol
17 aug 2025, 21:40
Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont. Mesajul de care să te ferești
17 aug 2025, 20:36
Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare
17 aug 2025, 18:33
Copiii deshidratați au umplut sala de Urgențe la Sfânta Maria. Medicul Craiu arată cât de repede se poate întâmpla asta
17 aug 2025, 16:56
Cele mai noi știri
acum 1 ora 4 minute
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
pe 21 August 2025
CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova
pe 21 August 2025
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
pe 21 August 2025
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
pe 21 August 2025
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
pe 21 August 2025
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
pe 21 August 2025
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
pe 21 August 2025
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
Avocatul Bărbuceanu face lumină după declarațiile judecătoarei Scântei despre noua candidatură a lui Călin Georgescu
pe 21 August 2025
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel