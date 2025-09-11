Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, SUA. Mai mulți politicieni și jurnaliști români au reacționat la aflarea tristei vești. Printre cei care au condamnat asasinarea lui Charlie Kirk se află și Tudor Curtifan, redactorul șef al DefenseRomania, care a evidențiat "o coincidență calendaristică".

"„Falling man” e imaginea ce mi-a rămas întipărită, pe care nu mi-o voi putea scoate niciodată din minte și care mă înfioară și azi despre 9/11. Asasinarea lui Charlie Kirk ieri, 10 septembrie a.c., e o coincidență calendaristică, dar sunt două direcții principale a Americii în ultimele decenii. Să le luăm pe rând.

1. America are o tradiție sumbră a glonțului politic și ideologic (John F. Kennedy, Martin Luther King etc). Azi nivelul polarizării a atins din nou cote atât de mari încât a reaprins conflicte ideologice. Paradoxul e că ceea ce a împiedicat aceste schimbări sociale și culturale a fost tocmai Războiul Rece. Fără terminarea Războiului Rece și o economie în declin, Bill Clinton, un centrist totuși, ar fi avut șanse infime să-l învingă pe George Bush „tatăl”. Hillary Clinton a fost primul apostol politic al mișcărilor de stânga ce vizau distrugerea Americii tradiționale sociale sau cultural-religioase post celui de-al Doilea Război Mondial. Bazele stângii radicale, a wokismului și cancel culture. Concomitent, mișcările de extremă dreapta, cu o tradiție mult mai îndelungată în timp, s-au metamorfozat. Tot timpul o extremă o alimentează pe cealaltă.

Asasinarea lui Charlie Kirk chiar în timpul unui debate - fie că unii ne-am regăsit în pozițiile sale conservatoare, alții pe jumătate iar alții deloc - este oricum ai privi-o un act de terorism ideologic. Crima ideologică în numele „libertății” aduce aminte de cruciadele din sec. XI sub mottoul „Deus vult!” (Dumnezeu o vrea). În 2025 cruciada ideologică e mai degrabă culturală, dar are și ea glonțul pe țeavă.

Tudor Curtifan: 11 septembrie 2001 a schimbat totul

2.. 9/11 sau 11 septembrie 2001 a schimbat totul. Impactul 9/11 e cel puțin egal, dacă nu chiar depășește, Pearl Harbor (1941). După 9/11 războiul și agenda culturală au fost temele centrale ale Americii. 11 septembrie a schimba totul la nivel global, inclusiv doctrinele militare și trecerea la așa-numitul „război împotriva terorii” ce ar fi trebuit să pună bazele unei noi ordini dictate de SUA sub „Agenda Libertății”. Ceea ce se va dovedi un eșec costisitor în Afganistan sau Irak.

La 24 de ani de când cele două avioane au intrat în turnurile gemene, primul în etajul 96 iar cel de-al doilea undeva la etajul 80, ambele turnuri având 110 etaje, mă urmăresc încă imaginile acelor oameni disperați, prinși între etaje, după ce scările de evacuare se prăbușiseră iar paliere întregi erau cuprinse de incendii provocate de kerosenul ce ardea și fum gros irespirabil. Stăteau înghesuiți ieșiți pe jumătate pe geamuri cerând ajutor elicopterelor ce survolau neputincioase etajele în flăcări.

Mulți au ieșit pe ferestre, încercând să coboare zeci de etaje din exterior, dezechilibrându-se rapid în câteva secunde. Imaginile cu oameni căzând ca popicele de pe World Trande Center au rămas cunoscute ca „falling man”. Primul turn a căzut la aproximativ o oră de la impactul avionului iar al doilea la o ora și 45 de minute. Toate echipele de salvare și cei care nu au reușit să se evacueze au murit. Adică aproape 3.000 de oameni. Azi întreaga lume polarizată politic și ideologic pare tot un „falling man”.", a scris Tudor Curtifan pe pagina sa de Facebook.

Sorin Grindeanu: Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că asasinarea comentatorului conservator american Charlie Kirk este un act abominabil, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea.



"Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranţi faţă de ură, iar ideologia nu trebuie niciodată să justifice cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa", a scris Grindeanu pe platforma X.

Victor Ponta: Vinovați sunt și toți cei care promovează ura împotriva celor care gândesc altfel

Fostul premier al României Victor Ponta a lăsat de înțeles că ceva similar se poate întâmpla și în România.

"RIP Charlie Charlie Kirk a fost un om care a crezut cu tărie în idei și valori. Și a fost ucis pentru asta! Nu toate ideile și valorile trebuie împărtășite de toți, cu siguranță nu toate sunt perfecte, dar într-o societate civilizată și democratică fiecare are dreptul absolut de a-și prezenta și apăra propria concepție despre lume.

Atunci când se răspunde la idei și valori cu gloanțe, ne aflăm în nazism sau comunism! Iar vinovat nu este doar cel care apasă pe trăgaciul pistolului. Vinovați sunt și toți cei care promovează ura împotriva celor care gândesc altfel, cei care bagă pumnul în gura libertății de exprimare și apoi justifică orice crimă și abuz prin ipocrizie și propagandă.

Avem deja, din păcate, destui și în România – prea mulți – care promovează, la nivel de politică de stat, „poliția gândirii” împotriva celor care încă mai suntem liberi; care instaurează Tribunalul Inchiziției „USR-ist”, prigonesc orice om care nu repetă lozincile lor ipocrite. Oare când vom vedea și în România primul atac împotriva cuiva desemnat „inamic” de către „secta liicenilor și toililor”? Și când vom vedea cealaltă extremă considerând că e justificat să facă la fel? Nazismul și comunismul sunt două fețe ale aceluiași diavol (...). Credeți că doar la alții se poate întâmpla? Eu, din păcate, mă tem că suntem foarte aproape", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea: Un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a spus că "uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăiește în libertate și democrație".

"Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra “potrivită” sau pentru alegerile politice. Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit! Uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăiește în libertate și democrație.

Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-și împărtășească public și cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârșit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei! Sunt convinsă ca mulți oameni de diferite opinii religioase și politice au înțeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie și cum va schimba lumea", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gheorghe Falcă: Trăim vremuri periculoase

Vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, a mărturisit că a aflat "cu evoltă și tristețe vestea despre uciderea lui Charlie Kirk".

"Am aflat cu revoltă și tristețe vestea despre uciderea lui Charlie Kirk. Nicio idee politică, oricât de diferită, nu justifică o crimă. Democrația înseamnă tocmai dezacordul dintre idei, confruntare intelectuală, în niciun caz anihilarea fizică a celui care gândește altfel! NUMAI din această diferență de opinii, din dezbateri civilizate, se naște progresul.

Charlie a ales să să apere valorile conservatoare. A apărat credința, demnitatea, tradiția, familia! A fost o voce pentru o întreagă generație care refuză să creadă că doar ideologia stângii radicale are voie să existe.I ar pentru asta, a fost amenințat. Pentru asta, a fost atacat. Iar acum, pentru asta, a fost ucis.

Trăim vremuri periculoase. Stânga radicală a reușit să infiltreze universități, platforme online, structuri politice și grupuri de tineri. Și, în esență, promovează același lucru de zeci de ani: intoleranța față de orice altă doctrină decât a lor. Această intoleranță se transformă, inevitabil, în violență. Pornind de la idei greșite, e clar, nu ai cum să ajungi la concluzii corecte. Iar extremiștii de stânga exact asta fac. Vreau sa fiu clar. Stânga radicală este, tot mai des, un vehicul pentru interesele Rusiei, care exploatează, sau chiar generează fracturile din societățile occidentale. Sub pretextul toleranței și al activismului, se propagă diviziune, ură, slăbirea instituțiilor și compromiterea valorilor care au construit lumea liberă!

Condamn fără echivoc crima comisă. Și, la fel de ferm, condamn climatul și doctrina bolnavă care a făcut-o posibilă. Viața unui om nu poate fi niciodată „taxa” pentru ideile pe care le susține. Probabil că Charlie nu a fost perfect, nimeni nu este, dar a avut curajul să spună ce crede. Iar curajul acesta rămâne, dincolo de moarte, o lecție", a scris Gheorghe Falcă pe pagina sa de Facebook.

Maria Georgiana Teodorescu: Bula progresistă se bucură. Și cică noi suntem extremiștii

Maria Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, afirmă că acum "bula progresistă se bucură".

"Charlie Kirk a fost ucis pentru opiniile sale conservatoare. Bula progresistă se bucură. Și cică noi suntem extremiștii", a scris Maria Georgiana Teodorescu pe pagina sa de Facebook.

"Am participat în iulie la un eveniment organizat de Charlie Kirk/Turning Point US. Mobilizare exemplară: mii de tineri din toată America. De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri: nu acceptă democrația! Dumnezeu să-l ierte!", a reacționat și George Simion, președintele AUR, tot pe Facebook.

