Răzvan Giucă, vicepreședintele ACROPO, care se ocupă de operațiunile petroliere offshore din Marea Neagră, prins drogat și cu droguri în mașină - Surse Antena 3

Răzvan Giucă, vicepreședintele Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO), ar fi condus sub influența drogurilor.

Răzvan Giucă ar fi fost prins în București, în urma unui filtru, conform unor surse Antena 3, sub influența drogurilor, la volan. Mai mult, în mașina înalt oficialului guvernamental, ar fi fost găsite două tipuri de droguri, mai spun aceleași surse. Într-o reacție citată în emisiunea jurnalistei Cătălina Porumbel, la televiziunea menționată, Răzvan Giucă ar fi spus că ”nu este adevărat, am spus în procesul verbal de constatare”.

Oficialul ar fi condus chiar mașina companiei. Funcția pe care acesta o deține este cu rang de secretar de stat. Se pare că el este acuzat de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise, dar și de deținere de droguri.

Răzvan Giucă a fost numit vicepreședinte la ACROPO în iulie 2020 pentru un mandat de 5 ani.

”Consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”

După Rusalii, ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat față de consumul de droguri în rândul șoferilor. ”Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”, a spus ministrul.

”Suntem cu toții martori la exacerbarea unui fenomen: consumul de substanțe interzise. Este o realitate dură, de aceea răspunsul autorităților trebuie să fie unul pe măsură”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, la ”Forumul Siguranței Rutiere”. Ulterior, acesta a precizat: ”Măsurile de prevenire și combatere pe care structurile MAI le pun în practică încep să dea rezultate. Vă dau câteva cifre. Bilanțurile noastre, în urma acțiunilor structurilor MAI, au arătat că avem de-a face cu tot mai mulți șoferi care conduc, atenție, sub influența acestor substanțe. A fost un weekend prelungit, cel cu Rusaliile, am avut în teren peste 4.800 de angajați ai structurilor MAI zilnic, am desfășurat peste 1400 de acțiuni. În urma controalelor efectuate, au fost reținute 112 permise de conducere, ca urmare a consumului de droguri sau alte substanțe interzise, fiind constatate aproximativ 170 de infracțiuni prevăzute la legislația pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. În trei nopți, în doar trei nopți, în județul Constanța mai exact! 17, 18, 19 iunie!”, a subliniat ministrul cu acea ocazie.

”3.300 de conducători auto au fost testați și am constatat 34 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului. Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool. Pentru a limita astfel de comportamente extrem de periculoase, este nevoie de o abordare cuprinzătoare la toate nivelurile societății și de o dezbatere națională a problematicii”, mai spunea Lucian Bode.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News