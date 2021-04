Răzvan Dumitrescu, BOMBA pe surse: ”USR s-a răzgândit”. Teodorescu: E clar!

"Există niște scenarii posibile, scenarii de evoluție după ce am văzut că s-a întâmplat. Pe de-o parte:

- avem scenariul că PNL îl menține pe dl. Cîțu și că USR cedează.

- PNL îl menține pe Cîțu, USR retrage miniștri din Guvern și de aici putem avea mai multe variante, inclusiv un Guvern minoritar care să reziste sau să pice sub o moțiune de cenzură.

- PNL îl retrage pe Cîțu. Guvern de uniune națională, dar e puțin probabilă.

- PNL îl retrage pe Cîțu și ajunge un Guvern de specialiști cu largă susținere în Parlament, dar iar e puțin probabil.

- PNL îl retrage pe Cîțu, se reface alianța și vine Orban premier.

Acum vine bomba, pe surse, aflu în timp ce noi discutăm, că domnii miniștri de la USR s-au cam răzgândit și participă la ședința de Guvern. Deci dacă ei participă la ședința de Guvern, care ar fi mesajul de evoluție de aici în colo? Care este semnalul după ce au promis că nu se duc?", a spus Răzvan Dumitrescu, la DC NEWS.

"E destul de clar că, rațional vorbind, Cîțu are argumente mai multe decât are Voiculescu. Deci într-o dezbatere publică referitoare la gesturile unei părți și alte altei părți, PNL e pe o poziție mai tare decât USR PLUS. E destul de evident!", a spus Bogdan Todorescu.

