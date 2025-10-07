€ 5.0916
Data actualizării: 12:02 07 Oct 2025 | Data publicării: 11:58 07 Oct 2025

Razie de amploare într-un județ din România. Percheziții, teste antidrog, permise reținute și suspecți duși la audieri
Autor: Andrei Itu

ipj bacau perchezitii 2 Sursa foto IPJ Bacău
 

4 mandate de percheziție și 5 persoane au fost reținute de polițiști în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, într-un județ.

Acțiunea a avut loc în comuna Coțofănești, din județul Bacău.

”La data de 6 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, împreună cu cei ai serviciilor de ordine publică și investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, însoțiți de criminaliști, câini de urmă și detectare droguri, precum și de luptători pentru acțiuni speciale, au desfășurat o acțiune amplă, în comuna Coțofănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului și pentru creșterea siguranței cetățenilor.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și au fost controlate peste 60 de autovehicule”, transmite IPJ Bacău.

Foto IPJ Bacău

Câte sancțiuni au fost aplicate

”În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale, au reținut 4 permise de conducere și au efectuat aproximativ 60 de testări cu aparatele din dotare.

Totodată, a fost constatată o infracțiune flagrantă la regimul circulației rutiere și au fost puse în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în cadrul unor dosare penale aflate în lucru. În urma perchezițiilor, 11 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, 5 dintre acestea fiind reținute pentru 24 de ore și introduse în arestul I.P.J. Bacău.

Exemple:

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești au identificat patru bărbați, din comuna Coțofănești, bănuiți că, la data de 26 septembrie a.c., în timp ce se aflau pe un teren agricol din localitate, ar fi agresat un bărbat, deposedându-l de un telefon mobil și de mai multe bunuri, pe care, ulterior, le-ar fi transportat la domiciliu. Trei dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.

De asemenea, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Onești au identificat trei tineri din municipiul Onești și stațiunea Târgu Ocna, bănuiți că, în dimineața de 23 august a.c., ar fi agresat mai multe persoane în zona unui hotel din municipiu, provocându-le leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale. Totodată, prin acțiunile lor, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Față de doi dintre aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Polițiștii recomandă tuturor cetățenilor să respecte regulile de conviețuire socială, normele de conduită civică și legislația în vigoare. Astfel de acțiuni vor continua, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în comunitate.”, notează sursa citată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

onesti
perchezitii
ipj bacau
fapte antisociale
cotofanesti
