Răsturnare de situație în cazul lui Alec Baldwin. Membrii echipei au tras cu arma în cutii de conserve. Ce s-a aflat despre asistentul de regie

Asistentul de regie care i-a dat lui Alec Baldwin arma responsabilă pentru moartea directoarei de imagine pe platourile de filmare săptămâna trecută fusese deja concediat de la un film anterior pentru un accident implicând o armă de foc, a aflat luni AFP de la o companie de producţie, transmite Agerpres.



"Dave Halls a fost concediat de pe platoul + Freedom's Path + în 2019, după ce un membru al echipei a suferit răni uşoare când o armă a fost acţionată accidental", a declarat pentru AFP un producător al filmului respectiv, care nu a apărut încă pe ecrane.



"Halls a fost dat afară de pe platou imediat după focul de armă tras cu recuzita. Producţia nu a început să turneze din nou până când Dave a părăsit scena", a adăugat sursa, precizând că a fost făcut un raport scris în acel moment.

Surse: Cu câteva ore înainte de tragedie membrii echipei de filmare au folosit arma pentru un tir în cutii de conserve





Pe platourile de filmare a westernului "Rust", Dave Halls i-a dat lui Alec Baldwin o armă presupusă goală pe care actorul a folosit-o pentru a repeta o scenă. O împuşcătură a avut loc accidental, omorând-o pe directoare de imagine Halyna Hutchins şi rănindu-l pe regizorul Joel Souza.



Potrivit The Wrap, un site specializat în divertisment care citează surse apropiate de filmările la "Rust", arma care a ucis-o pe Halyna Hutchins fusese folosită cu câteva ore mai devreme de membrii echipei pentru tir în cutii de conserve.



Regulile foarte stricte ale industriei cinematografice în acest domeniu interzic însă prezenţa muniţiei reale pe platoul de filmare, tocmai pentru a evita acest tip de accident.

Premiera unui documentar pe teme de mediu narat de Alec Baldwin, amânat

Lansarea în cinematografe şi pe platformele digitale a filmului Flint: Who Can You Trust?, un documentar pe teme de mediu narat de Alec Baldwin, a fost amânată, a precizat regizorul peliculei, în urma incidentului fatal produs pe platoul de filmare a producţiei Rust, din distribuţia căreia face parte şi actorul american, informează Agerpres, citând Reuters.





Am amânat lansarea în cinematografe şi pe platformele digitale a @FlintTheMovie în semn de respect faţă de evenimentele tragice recente. Dorinţa de a face ca povestea rezidenţilor din #Flint să fie auzită rămâne un lucru extrem de important pentru mine şi vom face lansarea filmului la o dată ulterioară, a scris Anthony Baxter, regizorul documentarului, într-un mesaj pe Twitter.



Documentarul vorbeşte despre criza apei care a afectat oraşul Flint după schimbarea sursei de alimentare: de la lacul Huron s-a trecut la râul River în scopul reducerii costurilor pe perioada unei crize financiare. Apa corozivă din râu a provocat însă scurgeri de plumb din conducte, iar oraşul a revenit anul următor la alimentarea cu apă din lacul Huron.



Peste 25.000 de persoane din Flint au avut probleme de sănătate în urma expunerii la substanţe poluante, potrivit documentelor depuse în instanţă.