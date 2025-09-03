Data actualizării: | Data publicării:

Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare

Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare pentru a finanţa proiectul în valoare de 13,5 miliarde de euro privind construirea unui pod peste Strâmtoarea Messina, care să conecteze Sicilia şi Italia continentală, a declarat miercuri Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MIT), citat de ANSA. 

Clarificarea a venit după ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a ridicat problema dacă ţările europene vor adopta o definiţie largă a cheltuielilor pentru apărare şi securitate pentru a îndeplini obiectivul de 5% din PIB.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Whitaker a declarat că procentul de 5% din PIB nu ar trebui să includă cheltuieli pentru "poduri care nu au valoare militară strategică".

MIT a răspuns că nu va fi cazul.

"Podul peste Strâmtoarea Messina este deja finanţat în întregime din resurse de stat şi nu sunt alocate fonduri pentru apărare", a precizat ministerul italian. "Posibila utilizare a resurselor (dedicate) NATO nu este în prezent pe ordinea de zi şi, mai presus de toate, nu este o necesitate absolută. Proiectul nu este pus sub semnul întrebării", a adăugat MIT, potrivit Agerpres.

În urmă cu o lună, un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat acordul final asupra construirii podului peste Strâmtoarea Messina, cel mai lung pod suspendat din lume. Conform planului, construcţia acestui pod ar trebui finalizată în anul 2032.

Cu acel prilej, agenţiile internaţionale de ştiri, între care Reuters şi AFP, scriau că guvernul de la Roma a inclus această infrastructură în bugetul apărării, în virtutea faptului că un procent de 1,5% din totalul de 5% din PIB poate fi cheltuit pentru acţiuni "legate de apărare", cum ar fi securitatea cibernetică sau infrastructura, iar Italia speră că podul va fi eligibil pentru a fi considerat cheltuială conexă apărării, mai ales că Sicilia găzduieşte o bază NATO.

La summitul liderilor NATO de la Haga din iunie, s-a convenit asupra unui nou obiectiv de cheltuieli militare pe o perioadă de zece ani, acesta ridicându-se la 5% din PIB (3,5% pentru cheltuieli exclusiv militare şi 1,5% pentru cheltuieli conexe - n.r.). 

