Rareș Ion, copilul minune de la „Next Star”, distrus de droguri. Mesajul sfâșietor al unei tinere de pe TikTok

Rareș Ion, cunoscut printre prieteni drept „Castron”, a fost găsit decedat în propria locuință. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, devenise cunoscut prin asocierea sa cu Vlad Pascu, autorul accidentului tragic din localitatea 2 Mai. Rareș a fost unul dintre martorii cheie în procesul care a dus la condamnarea lui Pascu, iar de-a lungul timpului a făcut parte din același anturaj în care drogurile și petrecerile erau o constantă.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost anunțată public, din primele informații neoficiale reiese că ar fi vorba despre o supradoză. În ultimele luni de viață, Rareș Ion a fost internat în mai multe rânduri în spitale și a suferit episoade repetate de criză din cauza drogurilor.

Mesaj de condoleanțe din partea unei tinere de pe TikTok

O tânără cunoscută pe TikTok, care era cu puțin timp în urmă în aceeași situație ca și Rareș, dar a devenit cunoscută tocmai pentru că vorbește despre dependența de droguri și procesul de recuperare, a postat un mesaj emoționant în memoria lui. Cei doi se cunoșteau de pe platformă și au schimbat câteva conversații legate de lupta lor comună cu dependența.

„Condoleanțe familiei și celor apropiați. Îmi pare super, super rău de Rareș. Am povestit și eu un pic cu el. Era chiar un băiat extraordinar și îmi pare rău că-l asociază lumea cu Vlad Pascu. Am înțeles că motivul morții lui ar fi supradoză. Din câte știu, el avea 20 de ani. Noi ne-am întâlnit aici pe TikTok cu ocazia discuției despre droguri. Ne-am împrietenit repede și avea și el de gând să facă content mai explicit pe tema asta, ca să vă explice de ce nu e bine. În rest, nu am cuvinte”, a transmis fata.

„Rareș voia să se lase și să ajute și alți tineri, dar n-a mai apucat”

Tânăra a continuat seria de mesaje cu un nou videoclip, în care a răspuns valului de comentarii negative care au apărut la postarea sa inițială. Unii utilizatori i-au lăsat mesaje pline de ură, sugerând că și ea ar consuma droguri sau că Rareș „și-a meritat” sfârșitul.

„Unii dintre voi în comentarii îmi doriți mie moartea, alții spuneți că el a meritat-o. Și acum să trec la cei care mă fac pe mine drogată și că așa voi ajunge și eu. Dacă ziceți voi că am ochii nu știu cum, că am maxilarul încleștat și altele, nu înseamnă că sunt drogată. În primul rând, voi n-ați văzut în viața voastră consumatori, ca idee. Băgați lumea în eroare degeaba. În al doilea rând voi nu mă cunoașteți, nu m-ați văzut niciodată în viața voastră, nu știți cum sunt trează, nu știți cum sunt drogată, vă dați cu presupusul aiurea. Faptul că cineva nu deschide gura complet, sau are ochii căzuți nu înseamnă că e drogat, nu are legătură. Și cine mai comentează că Rareș a meritat-o să îi dea Dumnezeu după suflet”.

Ea a subliniat că Rareș i-ar fi spus că își dorește să renunțe la droguri și să creeze conținut educativ pe TikTok, pentru a împărtăși experiențele lui și a trage semnale de alarmă în rândul adolescenților. Din păcate, nu a mai avut timp.



Un destin frânt înainte de a putea schimba vieți

Rareș Ion, poreclit Castron, rămâne un exemplu dureros al capcanelor în care pot cădea tinerii atrași de anturaje toxice, droguri și promisiuni false de libertate. Deși voia să îi ajute pe alții să nu ajungă ca el, sfârșitul a venit prea repede.

La doar 13 ani, Rareș a fost considerat un „copil minune”, după ce a apărut în emisiunea „Next Star”, unde a uimit o țară întreagă vorbind cu pasiune despre știință. Fascinat de experimente chimice și cu o minte sclipitoare, Rareș părea destinat unei cariere promițătoare în cercetare. Însă parcursul său a fost deturnat de droguri, iar visurile de atunci au fost curmate mult prea devreme.

