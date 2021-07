Rapperul Lil Baby, arestat la Paris pentru transport de canabis

Poliţia franceză l-a arestat la Paris pe rapperul american Dominique Jones, al cărui nume de scenă este Lil Baby, pentru transport prezumtiv de canabis, a anunţat vineri o sursă judiciară, confirmând o informaţie publicată joi de AFP, relatează Reuters, citează Agerpres.



Lil Baby a fost arestat joi după-amiază şi se află de atunci în custodia Poliţiei franceze. În momentul arestării sale, artistul era însoţit de jucătorul de baschet american James Harden, un star din NBA.

Lil Baby, două nominalizări la Grammy





James Harden a fost percheziţionat, dar nu a fost arestat şi nu este suspectat pentru comiterea unei infracţiuni.



Lil Baby a venit la Paris pentru a asista la Săptămâna Modei din capitala Franţei şi a fost prezent la show-ul organizat miercuri de casa Balenciaga.



În vârstă de 26 de ani, Lil Baby a primit două nominalizări la premiile Grammy din 2020 pentru cântecul "The Bigger Picture".

Piesa lui Lil Baby, protest după uciderea lui George Floyd

„The Bigger Picture” este o piesă de protest a rapperului american Lil Baby, care a fost lansată pe 12 iunie 2020, în urma uciderii lui George Floyd.

În cântec, Lil Baby își manifestă solidaritatea cu protestele Black Lives Matter din 2020 care solicită justiție împotriva brutalității poliției din Statele Unite și a rasismului sistemic. Veniturile din „The Bigger Picture” beneficiază de Asociația Națională a Jurnaliștilor Negri, de avocatul lui Breonna Taylor, The Bail Project și de Black Lives Matter.

Rapperul DMX a murit la vârsta de 50 de ani. A suferit un infarct în urma unei supradoze

Rapperul şi actorul american Earl Simmons, cunoscut sub numele de scenă DMX, sau Dark Man X, a murit vineri, la vârsta de 50 de ani, după ce ar fi suferit un infarct în urma unei supradoze.

Printre cele mai cunoscute melodii ale artistului de succes se numără "Party Up (Up in Here)" şi "X Gon' Give It To Ya". Cariera sa a fost marcată de probleme cu legea şi condamnări la închisoare.



"Suntem profund întristaţi să anunţăm astăzi că îndrăgitul nostru DMX, pe numele său Earl Simmons, a decedat la vârsta de 50 de ani la White Plains Hospital, înconjurat de familie, după ce în ultimele zile a fost conectat la aparate pentru menţinerea în viaţă", a scris familia rapperului într-un comunicat citat de revista People.

Și-a pierdut cunoștința

DMX şi-a pierdut cunoştinţa în locuinţa sa, a declarat familia sa, şi a fost transportat la un spital din New York unde, potrivit fostului său manager, a fost conectat la aparate, fără activitate cerebrală. Publicaţiile specializate în informaţii mondene TMZ şi Billboard au relatat că DMX a suferit un infarct în urma unei supradoze, scrie Agerpres.



Albumul său "And Then There Was X" a fost cel mai bine vândut dintre produsele sale discografice, certificat de cinci ori multi-platină. DMX a lansat opt albume de studio şi a fost nominalizat la trei premii Grammy. DMX şi-a adus contribuţia la peste 40 de producţii cinematografice şi de televiziune, printre acestea numărându-se "Belly", "Romeo Must Die", "Cradle 2 the Grave" şi "Exit Wounds".



Potrivit relatărilor din media, el a avut 15 copii.