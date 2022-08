Radu Popa, argument pentru reglementarea pieței energiei. ”Am putea salva miliarde de lei” dacă se întâmplă ”luna aceasta”

”Până să calculeze Ministerul Energiei, al Finanțelor și ANRE, după calculele mele-date confirmate cu specialiștii din asociațiile profesionale-până la 1 septembrie valoarea compensărilor va fi de 40 de miliarde de lei. Din aceștia, 11 miliarde reprezintă costurile cu gazul iar diferența reprezintă energia. Pentru întreaga perioadă de compensare-Aprilie 2023, bugetul va trebui să plătească un total de 66 miliarde de RON.



Continui să spun că dacă am face reglementarea pieței in luna aceasta, am putea salva cele 26 miliarde de RON (5,2 miliarde de euro) pentru perioada de iarna 2023. Cu 5 miliarde de euro am putea face 5000 MW care rămân in SEN. La asta se adaugă si impactul negativ în costuri pe care îl putem evita dacă reducem presiunea pe preț.



Sunt oameni care știu să facă asta si la ANRE-Dumitru Chirita, Iulian Iancu-si în asociațiile profesionale. Trebuie doar să-i lăsam sa lucreze”, a scris Radu Popa, deputat PSD, pe pagina sa de socializare

Care este, de fapt, impactul bugetar al plafonării

"Ştiu că trebuie să transferaţi nişte bani către toate datoriile pe care le are statul către furnizori, pe care le va face cu acea plafonare la energie electrică şi gaze naturale. Vreau să vă întreb dacă aveţi disponibili aceşti bani. S-a discutat despre acea estimare ANRE, 40 de miliarde de lei. S-a redus la 20 de miliarde, între timp. Nu ştim acum cât va fi, dar îşi permite statul să...?", a fost întrebat Adrian Câciu la briefingul de presă după şedinţa de Guvern. Iată ce a răspuns.

"În primul rând, aşteptăm analiza fundamentată a unei estimări. Doar amintesc faptul că atunci când s-a luat această decizie cu Ordonanţa 27, estimarea cu care s-a venit a fost de 9 miliarde pe tot anul. Dacă în fiecare etapă venim cu tot felul de estimări, deci rectificarea nu se construieşte decât pe cifre concrete, iar banii vor fi puşi la rectificare, aşa cum sunt stabiliţi în baza analizelor pe care le facem şi noi şi cu care împreună cu Ministerul Energiei ajungem la un consens, banii reprezentând facturi care vin la plată şi sunt sume certe şi exigibile, nu estimări care se schimbă de pe o săptămână pe alta", a explicat ministrul Câciu. Citește mai multe AICI.

Guvernul Ciucă, analiză pe cum se vinde energia în piaţă

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat că Guvernul va face o analiză a modului în care se vinde energia în piaţă, pentru a se încerca o temperare a creşterii preţurilor. Guvernul va demara o analiză privind modul în care se vinde energia pe piaţă, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, adăugând că preţurile nu pot fi lăsate să crească "în mod galopant".



Întrebat dacă reglementarea pieţei energiei poate tempera inflaţia, ministrul a răspuns: "Cu siguranţă".



"Aici aş vrea totuşi să vedem un lucru care s-a întâmplat şi pe care trebuie să-l gestionăm de aici încolo. Statul român a venit să sprijine cetăţenii şi economia în faţa exploziei preţurilor la energie şi a luat o măsură de plafonare, dacă vreţi, a preţurilor. A fost un gap pentru ceea ce înseamnă, ce resimte cetăţeanul. Însă în partea cealaltă, la modul în care se vinde energia pe piaţă, lucrurile, din punctul nostru de vedere, au intrat într-un regim, hai să fiu elegant, prea incert pentru a fi gestionate, drept pentru care chiar asta s-a cerut şi ANRE, împreună cu Ministerul Energiei, participăm şi noi, întreg Guvernul, facem o analiză pentru că nu poţi lăsa preţurile să crească, cum să vă zic, în mod nu mai necontrolat, dar în mod galopant, pentru că nu poţi susţine", a precizat Câciu, la finalul şedinţei de Guvern.



Acesta a adăugat că banii de plată pentru furnizori nu vin de la statul român, ci din taxele plătite de "toată lumea". Vezi mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News