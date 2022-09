Rădoi îl laudă pe Iordănescu: Mi-a plăcut ce am văzut la echipa naţională, sper ca Iordănescu să continue

"Cred că puteam să luăm şase puncte de la această acţiune. Mie mi-a plăcut ceea ce am văzut la echipa naţională. Sper ca Edi Iordănescu să continue. Ştiu că nu este mulţumitor şi deloc plăcut că am retrogradat, dar până la urmă trebuie să acceptăm. Şi poate fi un punct de plecare pentru noi să înţelegem că nu avem nimic altceva de făcut decât să încercăm şi, indiferent cine este antrenorul echipei naţionale, să îl ajutăm din toate punctele de vedere. Să facem rău şi să criticăm este foarte uşor, trebuie să venim cu soluţii concrete, pentru că sunt sigur că şi el urmăreşte ceea ce se vorbeşte şi trebuie să fie ceva benefic pentru echipa naţională", a spus Rădoi, într-o conferinţă de presă.



Antrenorul Universităţii Craiova crede că rezultatele nesatisfăcătoare ale naţionalei sunt strâns legate de faptul că echipele româneşti nu mai sunt prezente în competiţiile internaţionale la fel ca în trecut.



"Eu cred că lipsa meciurilor internaţionale din ultimii ani se răsfrânge asupra echipei naţionale. Mă uit în urmă şi vedeam cum patru-cinci echipe din campionatul românesc jucau în cupele europene, lucru care nu se mai întâmplă de un timp. Poate fi un nou punct de plecare, chiar dacă suntem pe acest tobogan, putem să-l întoarcem invers şi să începem să urcăm, să îmbunătăţim lucrurile de acum încolo. Nu cred că sunt în măsură eu să dau lecţii selecţionerului sau federaţiei", a mai spus Mirel Rădoi.



La ultima acţiune a echipei naţionale în Liga Naţiunilor, România a remizat în deplasare, cu Finlanda, scor 1-1, şi a învins Bosnia-Herţegovina, pe teren propriu, cu scorul de 4-1.



România a terminat Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor pe ultimul loc în clasament, în spatele naţionalelor din Bosnia Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, retrogradând în Liga C (a treia valorică).

Adrian Bumbescu, câștigător al Cupei Campionilor cu Steaua, a vorbit deschis despre decăderea naționalei de fotbal: "Mă rănesc rezultatele astea”

Fost component al echipei Steaua care câştiga Cupa Campionilor Europeni în 1986, Adrian Bumbescu a declarat, miercuri, după ce echipa naţională a României a retrogradat în grupa a treia valorică a Ligii Naţiunilor, că fotbalul românesc este în cădere liberă, iar vinovaţi sunt "cei care conduc".

"Am avut un fotbal aşa frumos, dar suntem în cădere liberă. E păcat că s-a ajuns aici. Cine este de vină? Cei care conduc, cine poate să fie de vină? Nu pot să dau eu vina pe Burleanu... e vorba despre toţi cei care sunt în măsură să hotărască ce se întâmplă. Aici trebuie făcut ceva", a afirmat Bumbescu, acum în vârstă de 62 de ani.



Fostul component al naţionalei se simte rănit de rezultatele României din ultima perioadă.



"Mă rănesc aşa rezultatele astea ale naţionalei... să fim într-o grupă aşa de uşoară şi să terminăm pe ultimul loc, e păcat. În perioada mea băteam cu 3-1 pe Spania la Bucureşti şi erau atunci Butragueno sau Camacho. De ce atunci am putut şi acum nu mai putem? E total nefiresc. Însă eu consider că Edi Iordănescu ar trebui să continue. Dacă aducem alt antrenor, ce facem? Nu o luăm de la capăt? Eu spun că trebuie întinerită echipa. Riscăm 2-3 ani fără rezultate aşa mari şi întinerim echipa. Şi cu cei de acum e acelaşi lucru, dar barem întinerim echipa. Trebuie să facem ceva pentru că am avut un trecut extraordinar... din '70, de la Guadalajara, am avut atâtea calificări şi jucători mari... se uită acum săracul Balaci sau Gicu Dobrin şi spun 'Uite unde am ajuns'. E păcat", a precizat el.



Bumbescu susţine că o soluţie o reprezintă dezvoltarea academiilor şi impunerea unui număr mai mare de jucători tineri în campionatul intern.



"Trebuie făcute academiile, pentru că nu vine nimic din spate. Ne lăudăm cu echipele U19 şi U21, dar jucătorii cum trec la seniorat nu mai sunt. Trebuie să facem academii în oraşele mari, în Timişoara, Oradea, Târgu Mureş şi aşa mai departe. Trecerea de la juniorat la seniorat e foarte, foarte dificilă, jucătorii se pierd pentru că nu joacă în mod constant. Am adus jucători străini de peste 30 de ani care ocupă locurile tinerilor români. Regula asta Under (Under-21) e foarte bună, chiar ar trebui să se impună trei jucători, aşa le facem loc copiilor noştri să crească", a explicat el.



Echipa naţională de fotbal a României a învins echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor, dar a încheiat pe ultimul loc al clasamentului şi a retrogradat în Liga C.



Adrian Bumbescu şi alţi foşti şi actuali sportivi ai clubului Steaua Bucureşti precum precum Alina Dumitru, Claudia Nechita, Lăcrămioara Perijoc, Ciprian Şandru, Ciprian Matei, George Ogăraru, Mircea Peţa, Darius Movileanu, Andrei Istrate şi Cătălin Chirilă au acordat autografe în cadrul unui eveniment organizat la Plaza România cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News