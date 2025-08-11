Data publicării:

Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Sport
Foto: Radio România Actualități
Foto: Radio România Actualități

Radio România Actualităţi va transmite joi, 14 august 2025, de la ora 21:00, meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană. 

Iubitorii fotbalului se vor reîntâlni cu tradiţionala emisiune “Fotbal minut cu minut”, în care vor putea asculta în transmisiune directă jocurile: 

FC Drita – FCSB, comentator Alexandru Ţenţu


Sporting Club Braga – CFR Cluj, comentator Robert Şişcă 


şi Spartak Trnava – Universitatea Craiova, comentator Gabriel Liviu Balica

Emoția transmisiunilor sportive din cupele europene se trăiește și în aplicația oficială Radio România, disponibilă gratuit în App Store și Google Play!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă
26 iul 2025, 23:58
Farul învinge FCSB cu 2-1 în prelungiri! Final tensionat pe Stadionul Steaua, cu VAR și eliminarea lui Târnovanu
26 iul 2025, 23:58
Telenovela s-a încheiat. Suedezul Viktor Gyokeres a semnat cu Arsenal Londra
26 iul 2025, 21:54
UTA Arad obţine prima victorie din noul sezon, cu Hermanstadt
26 iul 2025, 20:42
Răsturnare de situație cu transferul lui Louis Munteanu în străinătate, după ce a apărut "o informație ciudată"
26 iul 2025, 12:59
FC Rapid se impune în fața FK Csikszereda - Scor final
25 iul 2025, 23:56
”U Cluj”, CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat joi meciuri tari în Conference League și Europa League / Rezultate
24 iul 2025, 18:44
Chipciu, uimit înainte de Ararat Armenia - ”U” Cluj din Conference League: Nu îmi vine să cred!
23 iul 2025, 23:13
Portar din Serie A, suspendat după ce a fost acuzat de trucarea unui meci. Ce pedeapsă trebuie să ispășească
23 iul 2025, 18:58
ARO Muscelul Câmpulung, pregătiri intense pentru noul sezon. Două victorii într-o zi
23 iul 2025, 12:20
Surpriză uriașă în Shkendija - FCSB / Rezultat în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
22 iul 2025, 17:08
Absență importantă la FCSB în confruntarea cu Shkendija din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
21 iul 2025, 23:35
Alex Dobre, la un pas de bătaie cu un coechipier. Tensiuni la Rapid - CFR Cluj, final dramatic
20 iul 2025, 23:30
CFR Cluj - Paksi 3-0. „Dublu” penalty ratat de maghiari
17 iul 2025, 22:29
FCSB, eșec în fața Inter Club d'Escaldes în turul 1 preliminar al Cupei Campionilor
15 iul 2025, 23:28
Chelsea, suma pe care o va primi, după câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor
15 iul 2025, 08:18
Chelsea, campioană mondială a cluburilor, după o victorie împotriva PSGl
14 iul 2025, 10:39
FCSB - Hermannstadt 1-1, în prima etapă a sezonului 2025-2026 al Superligii
12 iul 2025, 23:48
Paksi - CFR Cluj, debut modest în Europa League pentru ardeleni / Rezultat final
10 iul 2025, 17:42
România a coborât trei locuri în clasamentul FIFA
10 iul 2025, 15:17
PSG a umilit-o pe Real Madrid, în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor 
10 iul 2025, 08:50
Gigi Becali, supărat foc după ce FCSB s-a chinuit cu modesta Inter Club: Nu e normal să dormi pe teren!
09 iul 2025, 23:17
FCSB - Inter Club d'Escaldes. Rezultat chinuit pentru roș-albaștri în turul 1 preliminar Champions League
09 iul 2025, 20:01
Chelsea, calificată în finala Cupei Mondiale a Cluburilor
09 iul 2025, 09:18
ARO Muscelul Câmpulung, pregătită de noul format al Ligii III: "Mai atractivă şi mai competitivă"
08 iul 2025, 09:14
Sora lui Cristiano Ronaldo a reacţionat după ce starul portughez a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
06 iul 2025, 08:40
Accidentare horror în PSG - Bayern Munchen. Donnarumma a început să plângă când a văzut ce a pățit Musiala / Foto
05 iul 2025, 21:39
FCSB - CFR Cluj. Cine a câștigat Supercupa României - Rezultat final decis în minutul 90+2
05 iul 2025, 16:35
Radu Banciu, declaraţie uluitoare despre Diogo Jota: "A murit ca un prost. Să plângem un idiot ca ăsta?"
05 iul 2025, 11:10
Liverpool l-a concediat pe Diogo Jota, la două zile după deces. Decizie istorică
05 iul 2025, 09:54
Diogo Jota, starul lui Liverpool, a murit tragic. Ce s-a întâmplat
03 iul 2025, 11:42
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
acum 1 ora 33 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 40 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 53 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 55 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 9 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 43 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 4 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Cele mai citite știri
acum 6 ore 39 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 47 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel