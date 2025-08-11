Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană

Radio România Actualităţi va transmite joi, 14 august 2025, de la ora 21:00, meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană.
Iubitorii fotbalului se vor reîntâlni cu tradiţionala emisiune “Fotbal minut cu minut”, în care vor putea asculta în transmisiune directă jocurile:
FC Drita – FCSB, comentator Alexandru Ţenţu
Sporting Club Braga – CFR Cluj, comentator Robert Şişcă
şi Spartak Trnava – Universitatea Craiova, comentator Gabriel Liviu Balica
de Val Vâlcu
