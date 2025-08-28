Data publicării:

Rachete rusești au lovit Ucraina și au avariat birouri ale UE și Marii Britanii. Trump, nemulțumit

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres/ Rol Ilustrativ
Sursa foto: Agerpres/ Rol Ilustrativ

Rusia a lovit Ucraina joi dimineață cu rachete și drone într-un atac amplu, despre care trimisul special al SUA pentru Ucraina a spus că subminează eforturile de pace ale președintelui Donald Trump, potrivit Reuters. 

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise în capitală, au declarat oficialii locali.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins”, având în vedere că cele două țări sunt în război de mult timp.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a declarat că atacul, al doilea ca amploare de la invazia completă a Rusiei în februarie 2022, a fost răspunsul Moscovei la eforturile diplomatice de a încheia războiul.

Trimisul special american Keith Kellogg a comentat pe X: „Țintele? Nu soldați și armament, ci zone rezidențiale din Kiev – atacând trenuri civile, birourile misiunii UE și ale Consiliului Britanic și civili nevinovați”.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au convocat ambasadorii ruși pentru protest. Nu au fost raportate victime la niciunul dintre obiective.

Zelenskiy a spus că atacurile au avariat și o companie turcă și ambasada Azerbaidjanului.

Leavitt a declarat că Trump va avea mai multe comentarii despre situație mai târziu.

Ea a adăugat că atacurile rusești au fost mortale și că în august atacurile ucrainene au produs daune semnificative rafinăriilor de petrol rusești.

„Poate că ambele părți ale acestui război nu sunt pregătite să-l încheie singure”, a spus ea. „Președintele vrea să se termine, dar liderii celor două țări trebuie să vrea și să poată să-l încheie.”

Atacurile au avut loc la mai puțin de două săptămâni după ce Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin la un summit în Alaska, întâlnire pe care președintele SUA spera să o folosească pentru a-și avansa eforturile de pace.

„Rusia alege rachetele în locul mesei de negocieri”, a spus Zelenskiy pe X, cerând noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Alege să continue să ucidă în loc să încheie războiul”.

Rusia a spus că atacul său a lovit facilități industriale militare și baze aeriene, și că Ucraina a atacat ținte rusești. Kremlinul a afirmat că este încă interesat de negocieri de pace.

Moscova a negat în mod repetat că ar viza civili. Oficialii ucraineni spun că zeci de civili au murit în atacurile rusești asupra zonelor dens populate în ultimele luni și mii de la începutul războiului.

În timpul atacului asupra Kievului, au răsunat explozii, iar nori de fum s-au ridicat spre cerul nopții. Dronele zumzăiau deasupra orașului.

Primarul Vitali Kliciko a descris atacul ca fiind unul dintre cele mai mari asupra orașului din ultimele luni. Cel puțin 63 de persoane au fost rănite în asaltul care a durat câteva ore, iar clădiri din toate districturile au fost avariate, au declarat oficialii.

La nivel național, armata ucraineană a spus că atacurile rusești au lovit 13 locații. Operatorul național de energie Ukrenergo a declarat că facilitățile energetice au fost lovite, provocând pene de curent.

Eforturile Ucrainei și ale aliaților săi de a opri invazia au avut rezultate limitate, în ciuda întâlnirilor lui Trump din această lună cu Putin și apoi cu Zelenskiy.

Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene aflate departe de linia frontului și a lansat o ofensivă pe scară largă în est, pentru a pune presiune pe Ucraina să cedeze teritoriu.

 

2. Sursa foto... (donald-trump_03988800.jpg)

Trump nu este mulțumit de atacul Rusiei asupra Ucrainei

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele Donald Trump „nu a fost mulțumit” de atacurile Rusiei asupra Ucrainei cu rachete și drone joi și că intenționează să vorbească mai multe despre acest subiect mai târziu.

De la întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, acum aproape două săptămâni, s-au înregistrat puține progrese pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina, în ciuda eforturilor lui Trump de a negocia încetarea luptelor.

Atacurile rusești din noaptea precedentă asupra Ucrainei au ucis cel puțin 15 persoane și au avariat clădiri.

„Nu a fost mulțumit de această veste, dar nici nu a fost surprins. Acestea sunt două țări care sunt în război de foarte mult timp”, a spus Leavitt despre Trump.

Ea a precizat că președintele va face o declarație suplimentară despre situație mai târziu.

Leavitt a mai spus că atacurile rusești au fost mortale și că atacurile ucrainene au provocat daune semnificative rafinăriilor de petrol rusești în august.

Ea a adăugat că Trump vrea ca războiul să se încheie, dar „poate că ambele părți ale acestui război nu sunt pregătite să-l încheie singure”.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marți la Fox News, în emisiunea „Special Report with Bret Baier”, că planurile pentru o întâlnire cu reprezentanți ucraineni în această săptămână la New York sunt în curs, întâlnirea fiind așteptată vineri.

Trump a încercat să-i convingă pe Putin și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy să se întâlnească, urmând ca apoi el să li se alăture într-o întrevedere în trei pentru a discuta încheierea războiului.

Însă o astfel de întâlnire între Putin și Zelenskiy nu este încă planificată. Întrebat luni de ce Putin ezită să-l întâlnească pe Zelenskiy, Trump a răspuns că pur și simplu Putin nu-l place.

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

