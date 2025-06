Putin solicită un plan de înarmare până în 2035, bazat pe lecțiile din Ucraina și noile tehnologii militare

„Sarcina noastră de astăzi este de a elabora un nou program pe termen lung pentru întregul ansamblu de sisteme de arme, inclusiv cele mai noi, utilizând la maximum experiența „operațiunii militare special ””(în Ucraina), a diferitelor conflicte regionale, precum și tendințele globale în dezvoltarea tehnologiilor militare”, a spus el.



Liderul rus a salutat faptul că între 2008 și 2010 au fost luate măsuri pentru a stimula dezvoltarea complexului militar-industrial al Rusiei, ceea ce a permis Moscovei să ajungă la nivelul său actual. ”Aceasta ne permite astăzi să producem volumul necesar de armament și echipamente”, a spus el.



Putin a declarat că începând de miercuri vor avea loc o serie de reuniuni de lucru în cadrul cărora vor fi analizați „parametrii-cheie ai unui nou program de înarmare pentru anii 2027-2036”.



„O atenție deosebită trebuie acordată triadei nucleare, care a fost și continuă să fie garantul suveranității Rusiei, având un rol-cheie în asigurarea echilibrului de forțe la nivel mondial ”, a spus el.



Totuși, ”forțele terestre reprezintă în continuare forța dominantă în războaiele moderne de orice amploare și orice intensitate ”, a afirmat Putin, adăugând că acestea au nevoie de o ”creștere de capabilități”.



„Este necesar să le creștem cât mai curând posibil capacitățile de luptă, să creăm condiții solide pentru dezvoltarea lor, să asigurăm crearea de sisteme de arme avansate cu cele mai ridicate caracteristici tactico-tehnice și posibilități de modernizare ”, a spus el.



De asemenea, Putin a dispus responsabililor din industria militară ”să calculeze în avans nevoile și să pregătească infrastructura pentru amplasarea noilor sisteme de arme, inclusiv baze, depozite, aerodromuri și altele ”.



Resursele financiare pentru construcția și modernizarea acestor instalații trebuie incluse în programul de stat, a afirmat președintele rus, cerând să se acționeze astfel încât noile arme să nu fie lăsate ”în aer liber ”, într-o aluzie la avioanele strategice staționate sub cerul deschis pe aerodromurile din Rusia, care au fost recent ținta unui atac ucrainean cu drone.



El a declarat că noul program ”ar trebui să devină un instrument eficient pentru punerea în aplicare a Strategiei recent aprobate pentru dezvoltarea forțelor armate ruse până în 2050 ”.



În același timp, Putin a afirmat că noile măsuri ale noului program de stat pentru înzestrarea armatei ”trebuie puse în strictă concordanță cu planurile de mobilizare a economiei ”.



Precedentul program de stat de înarmare a costat bugetul federal peste 20 de trilioane de ruble în 2012-2022 și a fost suspendat în primele luni ale invaziei în Ucraina, notează The Moscow Times. Potrivit acestuia, încă în 2020 trupele ruse urmau să primească formațiuni de tancuri Armata, un nou tip de bombardier, 600 de avioane și mii de elicoptere, iar ponderea armelor moderne urma să crească la 70%. Dar armata rusă a intrat în februarie 2022 în Ucraina cu echipament învechit, hărți vechi pe hârtie și în câteva luni și-a epuizat rezervele de rachete de înaltă precizie, conform publicației citate.



Însă de atunci fabricile de apărare din Rusia și-au crescut de n ori ori producția. Într-un regim de trei ture, acestea produc la ora actuală obuze și bombe pentru armata rusă care luptă pe fronturile din Ucraina.



În bugetul pe 2025, guvernul rus a alocat o sumă record de 13,2 trilioane de ruble pentru întreținerea armatei și producția de arme. Ponderea cheltuielilor militare în buget - aproape 30% - a devenit fără precedent din perioada URSS.



În perioada 2022-2025, cheltuielile bugetului rus pentru sectorul militar s-au cifrat la 35,5 trilioane de ruble, sau 440 de miliarde de dolari la cursul de schimb actual, conform The Moscow Times.

