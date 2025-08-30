Data publicării:

Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

În ajunul unei vizite în China, liderul rus Vladimir Putin a criticat sancțiunile occidentale, în timp ce economia țării sale se află în pragul recesiunii, afectată de restricțiile comerciale și de costul războiului din Ucraina.

Rusia și China s-au opus împreună sancțiunilor „discriminatorii” în comerțul global, a declarat Putin într-un interviu scris pentru agenția oficială chineză Xinhua, citat de Reuters, publicat sâmbătă.

Putin va fi în China, cel mai mare partener comercial al Rusiei, de duminică până miercuri, într-o vizită de patru zile pe care Kremlinul a numit-o „fără precedent”.

Liderul rus va participa mai întâi la summitul de două zile al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în portul chinez Tianjin, din nord. OCS, axată pe securitate și fondată în 2001 de un grup de țări eurasiatice, s-a extins la 10 membri permanenți, printre care se numără acum și Iranul și India.

Ulterior, Putin va călători la Beijing pentru a purta discuții cu președintele chinez Xi Jinping și pentru a participa la o amplă paradă militară în capitala chineză, care marchează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei.

La începutul lunii mai, Xi a fost prezent la o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la victoria Uniunii Sovietice și a aliaților săi împotriva Germaniei naziste. A fost a 11-a vizită a lui Xi în Rusia, de când a devenit președinte, acum mai bine de un deceniu.

Rusia, sub amenințarea sancțiunilor economice „masive”

 

Rusia a fost lovită de multiple runde de sancțiuni occidentale după invazia Ucrainei din 2022. Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea impune sancțiuni „masive” împotriva Rusiei, în funcție de progresele posibile în încercarea sa de a obține un acord de pace.

„În concluzie, cooperarea economică, comerțul și colaborarea industrială dintre țările noastre avansează în multiple domenii”, a spus Putin despre China, pe care Occidentul o acuză că sprijină așa-numita operațiune militară specială a Rusiei în Ucraina.

„În timpul vizitei mele viitoare, vom discuta cu siguranță perspective suplimentare de cooperare reciproc avantajoasă și noi pași pentru a o intensifica în beneficiul popoarelor Rusiei și Chinei.”

Când națiunile occidentale au rupt legăturile cu Rusia după ce Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, China a venit în ajutor, cumpărând petrol rusesc și vânzând bunuri - de la mașini la electronice - ceea ce a dus comerțul bilateral la un record de 245 de miliarde de dolari în 2024.

Relația Rusia - China, tot mai strânsă după declanșarea războiului din Ucraina

 

China a fost de departe principalul partener comercial al Rusiei ca volum, iar tranzacțiile dintre cele două țări s-au desfășurat aproape integral în ruble și yuani, a spus Putin.

Rusia a fost unul dintre principalii exportatori de petrol și gaze către China, iar cele două părți au continuat eforturile comune pentru a reduce barierele comerciale bilaterale, a adăugat el.

„În ultimii ani, a fost lansată exportarea de carne de porc și vită către China. În general, produsele agricole și alimentare ocupă un loc important în exporturile Rusiei către China”, a spus el.

Putin nu a menționat acuzațiile Uniunii Europene privind sprijinul chinez pentru războiul Rusiei în Ucraina, pe care blocul îl descrie drept o amenințare serioasă la adresa securității europene. China neagă aceste acuzații.

Putin și Xi au declarat un parteneriat strategic „fără limite” în 2022. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu.

Căutat de Curtea Penală Internațională pentru acuzații de crimă de război, deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina, Putin a călătorit ultima dată în China în 2024.

