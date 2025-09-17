Putin pierde unul dintre cei mai vechi aliați. De ce pleacă de la Kremlin omul din spatele planului pentru Crimeea și Soci 2014

Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin a demisionat, punând astfel capăt unei cariere de decenii în centrul puterii de la Moscova.

Dmitri Kozak, unul dintre cei mai longevivi colaboratori ai lui Vladimir Putin, a decis să renunțe la poziția de adjunct al administrației prezidențiale a Rusiei. Conform publicației RBC, demisia a fost inițiată pentru că oficialul ia în considerare intrarea în afaceri. Informația a fost confirmată de mai multe surse independente, printre care jurnalistul Aleksei Venediktov și analistul Arkadi Dubnov.

Kozak se află în cercul politic al lui Putin încă din anii ’90, când colabora cu acesta la primăria din Sankt Petersburg. De-a lungul carierei, a deținut funcții importante atât în guvern, cât și în Kremlin, inclusiv vicepremier între 2008 și 2020, iar din 2020 a ocupat postul de adjunct al administrației prezidențiale. Potrivit The New York Times, Kozak a fost unul dintre puținii oficiali de rang înalt care s-au opus invaziei Ucrainei în 2022 și a avertizat asupra efectelor grave ale unui conflict extins, incluzând rezistența semnificativă a Kievului. În 2025, el a propus inițierea negocierilor de pace și reforme interne, precum subordonarea structurilor de forță guvernului și crearea unui sistem judiciar independent, însă Kremlinul a respins aceste sugestii.

Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci 2014, integrarea Crimeei și controversatul „plan Kozak”- pe agenda oficialului

Născut în Ucraina și fost militar sovietic, Kozak a avut un rol major în politica rusă de-a lungul decadelor. Printre responsabilitățile sale se numără coordonarea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci în 2014 și integrarea Crimeei după anexarea acesteia. Este cunoscut și pentru controversatul „plan Kozak”, care propunea o federație asimetrică cu trei "subiecți" - Moldova, Transnistria și Găgăuzia - cu un parlament bicameral și limba rusă ca limbă oficială la nivelul întregii republici federative.

În ultimii ani, influența sa politică s-a diminuat, atribuțiile fiind transferate către Serghei Kirienko, alt adjunct al administrației prezidențiale. Analiștii consideră că opoziția sa față de război și dezamăgirea pe care i-ar fi provocat-o președintelui Putin au contribuit la pierderea puterii. Totuși, relația personală de lungă durată cu Vladimir Putin îi conferă lui Kozak un acces limitat, dar constant, la președinte.

