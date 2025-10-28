Putin încearcă să-l „îndulcească” pe Trump. A trimis bomboane cu chipul său și citate din el. Diplomație sau mesaj cu subînțeles?

După impunerea sancţiunilor americane asupra companiilor petroliere ruse și anularea summit-ului planificat dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Kremlinul a încercat să calmeze tensiunile trimiţând la Washington un gest diplomatic inedit: o cutie de bomboane cu ciocolată cu chipul lui Putin, livrată de însărcinatul special al Rusiei, Kiril Dimitriev. Potrivit agenției EFE, citată de Agerpres, dulciurile conţin sloganuri propagandistice precum „Graniţele Rusiei nu se termină nicăieri”, „Rusia este o ţară care nu se teme de nimeni” şi „Dialogul cu Rusia dintr-o poziţie de forţă este inutil”.

Alte mesaje tipărite pe ambalajele companiei Rosshokolad, producătorul dulciurilor, includ: „Este treaba lui Dumnezeu să-i ierte pe terorişti, treaba mea este să-i trimit la El”, „Când o persoană nu mai este surprinsă, e timpul să meargă la cimitir”, „Legea trebuie respectată întotdeauna, nu doar atunci când eşti strâns de o anumită parte a corpului” şi, mai puţin solemn, „Cu cât ai mai puţini dinţi, cu atât îţi place mai mult terciul”. De asemenea, se regăsesc formulări precum „Dacă o luptă este inevitabilă, trebuie să loveşti primul” şi „Rusia nu se enervează, se pregăteşte”.

Bomboanele au fost puse în două variante de cutii și sunt oferite „în cadrul dialogului Rusia-SUA”

Bomboanele au fost puse în două variante de cutii, una intitulată „Nu-i abandonăm pe ai noştri”, slogan patriotic asumat de Putin, iar cealaltă purta titlul „Cuvintele măreţe ale unui mare om”, prezentându-l pe liderul rus ca un simbol central al campaniei diplomatice.

Dimitriev a făcut o deplasare rapidă la Washington, la scurt timp după anunţul sancţiunilor impuse de Trump vizând marile firme petroliere ruse, Lukoil şi Rosneft, și după anularea summit-ului programat la Budapesta. Într-o postare pe Telegram, el a susţinut că bomboanele sunt oferite „în cadrul dialogului Rusia-SUA”.

Weekend-ul trecut, Dimitriev s-a întâlnit cu deputata americană Anna Paulina Luna, reprezentantă a curentului MAGA, căreia i-a oferit buchetul de flori și o cutie de bomboane decorată cu „pildele de înţelepciune” ale lui Putin, adică citatele de propagandă amintite anterior, notează Agerpres.