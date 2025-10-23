Putin amenință cu măsuri severe în cazul unui atac asupra Rusiei

În același timp, liderul de la Kremlin a pledat pentru continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump și a subliniat faptul că negocierile sunt preferabile confruntărilor.

Putin a calificat sancțiunile impuse de SUA drept un act „inamical” care va avea „anumite consecințe”, dar a precizat că acestea nu vor afecta semnificativ sănătatea economiei ruse. Sectorul energetic, a subliniat el, rămâne solid și încrezător în perspectivele sale.

„Aceasta este o încercare de a pune presiune pe Rusia, însă nici o țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu cedează sub presiune”, a adăugat președintele rus, citat de Reuters conform Agerpres.

Putin a avertizat și asupra efectelor posibile ale perturbării piețelor energetice globale, care ar putea conduce la creșterea prețurilor, generând dificultăți pentru țări precum SUA, mai ales în contextul calendarului politic intern american.

Posibilitatea unui atac cu rachete Tomahawk și răspunsul Rusiei

Întrebat despre posibilitatea ca Ucraina să folosească rachete cu rază lungă, inclusiv Tomahawk furnizate de SUA, Putin a declarat că utilizarea unor astfel de arme pentru atacuri asupra teritoriului Rusiei ar fi o tentativă de escaladare și ar primi un răspuns „foarte serios, dacă nu chiar copleșitor”.

„Să se gândească bine înainte de a face acest pas”, a avertizat liderul de la Kremlin, referindu-se la declarațiile recente ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale unor oficiali americani privind rachetele cu rază lungă.

Prioritatea dialogului în relația cu SUA

În paralel cu avertismentele dure, Putin a reiterat necesitatea unui dialog constructiv cu Washingtonul, după ce președintele Donald Trump a anunțat amânarea întâlnirii planificate la Budapesta.

„Dialogul este întotdeauna mai bun decât confruntarea, disputele sau, cu atât mai mult, războiul”, a declarat Putin, citat de agențiile ruse. El a precizat că o eventuală întâlnire Rusia-SUA trebuie să fie „bine pregătită” și că ar fi o greșeală ca aceasta să aibă loc fără rezultate clare.

Putin a menționat că Moscova a susținut mereu continuarea dialogului, dar nu poate confirma dacă întâlnirea de la Budapesta va avea loc, adăugând că declarațiile recente ale președintelui american indică mai degrabă o amânare decât o anulare definitivă.