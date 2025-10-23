€ 5.0823
Data publicării: 19:36 23 Oct 2025

Putin a reacționat după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft
Autor: Ioana Dinu

vladimir putin Sursa foto: Agerpres
 

Putin a reacționat după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft.

Președintele rus, Vladimir Putin, a calificat joi drept un „act neprietos” sancțiunile adoptate de Statele Unite împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, o decizie care va influența relațiile bilaterale, a avertizat el.

În plus, în declarațiile făcute la Kremlin, a asigurat că aceste sancțiuni nu vor avea un impact major asupra economiei ruse și că va dura mult timp până când petrolul rusesc va putea fi înlocuit pe piața internațională.

Putin s-a pronunțat, de asemenea, cu privire la întâlnirea la care ar urma să participe la Budapesta împreună cu președintele SUA, Donald Trump.

„Fără îndoială, o astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită. Iar pentru mine și pentru președintele american ar fi o greșeală să o tratăm cu ușurință și să ieșim din acea reuniune fără rezultatul așteptat”.

