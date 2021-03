PSG - FC Barcelona. Shakira, victima suporterilor parizieni, înainte de duel

Conform Marca, ultrașii parizieni au făcut show, în weekend, și au insultat adversara de miercuri. Printre insulte se numără și un atac extrem de urât către nevasta fundașului Gerard Pique, cântăreața Shakira, chiar de Ziua Internațională a Femeii.

Maybe it's time for Shakira to build one of her schools in France because clearly the soccer fans there need a little education and learn to treat women with respect. #RespectShakira @PSG_English pic.twitter.com/o5d9r6SC8A