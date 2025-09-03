PSD depune trei inițiative legislative: Ce scutiri sunt prevăzute pentru mame și veterani

Romeo Daniel Lungu, deputat PSD Buzău, a anunțat că PSD depune trei inițiative legislative în data de 3 septembrie 2025.

Potrivit deputatului, este vorba despre scutirea de CASS pentru veterani și pentru mame, și deduceri de TVA plus reducerea impozitului pe dobândă. Acesta susține că măsurile sprijină respectul, solidaritatea și responsabilitatea, oferă protecție fiscală și stimulează viitorul țării, și îndeamnă toți parlamentarii să le susțină pentru binele oamenilor și al României.

„Astăzi, 3 septembrie 2025, PSD depune trei inițiative legislative importante!



Scutirea de CASS pentru veterani – sunt puțini la număr, dar reprezintă sacrificiul și devotamentul față de țară. Este o minimă formă de recunoștință pentru cei care au pus România înaintea propriei vieți.

Scutirea de CASS pentru mame – într-o țară unde natalitatea scade și migrația lovește generațiile tinere, sprijinul pentru mame este o investiție directă în viitorul României.

Deduceri de TVA și reducerea impozitului pe dobândă – într-un context economic dificil, aceste măsuri oferă cetățenilor protecție împotriva poverilor fiscale și sprijină economisirea și stabilitatea financiară.



Aceste inițiative trebuie privite dincolo de interesele politice. Ele sunt despre respect, solidaritate și responsabilitate.

Le susțin cu toată convingerea și cred că toți parlamentarii ar trebui să facă același lucru, pentru binele oamenilor și al României.



România are nevoie de soluții reale, nu de promisiuni", a scris Romeo Daniel Lungu pe pagina de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News