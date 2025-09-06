Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO

Polițiștii sârbi au folosit, vineri seară, gaze lacrimogene și dispozitive sonore pentru a dispersa protestatarii aflați într-un campus universitar din Novi Sad. Aceștia au solicitat alegeri anticipate, în speranța de a-i înlătura pe președintele Aleksandar Vučić și partidul Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la putere, scrie Reuters.

Într-un discurs susținut târziu seara, Vučić a declarat că 11 polițiști au fost răniți. Nu există informații despre numărul protestatarilor răniți.

Sârbii vor alegeri electorale

Mii de persoane s-au adunat la campusul universității de stat. Protestatarii aveau pancarte pe care scria „Nu vrem blocaje, vrem alegeri” și „Studenții au o singură cerință urgentă: convocați alegeri”.

Mulțimea a strigat „Vučić, pleacă!”

Protestatarii s-au încăierat cu poliția în fața Facultății de Filosofie și au aruncat cu torțe. Agenții au folosit gaze lacrimogene și dispozitive sonore pentru a împrăștia mulțimea.

„Nu vom permite distrugerea instituțiilor statului”, a declarat Vučić jurnaliștilor. „Serbia este un stat puternic și responsabil”, a mai punctat președintele sârb.

El a acuzat serviciile de securitate străine că se află în spatele protestatarilor anti-guvernamentali din Serbia și a spus că susținătorii săi vor organiza mitinguri în orașe din întreaga țară, duminică.

Luni întregi de proteste în Serbia

Vučić și Partidul Progresist Sârb se află sub presiunea protestelor care zguduie Serbia de mai multe luni, alimentate de blocajele universitare apărute după dezastrul din noiembrie trecut, când 16 oameni au murit în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate.

Protestele au fost în mare parte pașnice până pe 13 august, când zeci de polițiști și civili au fost răniți în confruntări.

Protestatarii au dat vina pe corupție pentru dezastrul gării din Novi Sad și cer alegeri anticipate în speranța de a-i înlătura pe Vučić și partidul său.

Vučić și aliații săi au fost acuzați de studenți, opoziție și organizații anticorupție de legături cu crima organizată, recurgerea la violență împotriva adversarilor politici și restrângerea libertății presei, acuzații respinse de aceștia.

„Soluția este convocarea alegerilor. Din partea noastră, ne dorim ca pacea și democrația să prevaleze, iar instituțiile politice să își facă treaba. Asta înseamnă convocarea de alegeri, și aceasta va fi soluția, pentru că guvernul se va schimba”, a spus unul dintre protestatari.

