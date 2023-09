Proteste violente în Bulgaria: Extremiștii au ieșit în stradă împotriva Occidentului; s-a cerut renunțarea la bazele NATO

La Sofia s-au produs, joi, ciocniri între poliţia bulgară şi susţinători ai partidului ultranaţionalist Văzrajdane (Renaştere) care protestau împotriva politicilor guvernului prooccidental, cerând cabinetului să demisioneze şi închiderea bazelor militare ale NATO, informează Reuters.

Sute de protestatari care se opun sprijinului Bulgariei pentru Ucraina în războiul cu Rusia s-au adunat în faţa clădirii parlamentului, fluturând steaguri naţionale bulgare şi ruse, fluierând şi cerând alegeri anticipate în ţara care a trecut deja prin cinci scrutine în ultimii doi ani.

