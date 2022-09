Proteste împotriva mobilizării în Rusia. Forțele de ordine au împânzit străzile, au loc primele rețineri. "Vrem doar să trăim și să nu ne fie luați bărbații" - Foto / Video

UPDATE:

Cel puţin 364 participanţi la proteste împotriva mobilizării au fost arestaţi miercuri în Rusia, afirmă grupul independent OVD-Info, citat de AFP, transmite Agerpres.



Organizaţia de monitorizare a demonstraţiilor afirmă că are informaţii despre arestări în cel puţin 23 oraşe, la câteva ore după ce preşedintele Vladimir Putin a ordonat prima mobilizare din ţară după cel de-al doilea război mondial.



Jurnaliştii AFP au asistat la cel puţin 50 de arestări la Moscova, iar la Sankt Petersburg poliţia a ridicat din centru un autobuz plin cu manifestanţi. Manifestaţiile neautorizate sunt interzise de legislaţia rusă privind protestele.

Știrea inițială:

Rușii nu își doresc să fie mobilizați forțat în armată. În mai multe orașe din Rusia oamenii au ieșit în stradă și protestează împotriva mobilizării parțiale anunțate de Vladimir Putin. Au loc și primele rețineri. Forțele de ordine au arestat deja mai mulți manifestanți, scrie Mediazona. Oamenii scandează "Nu războiului!" sau "Nu mobilizării", dar și alte mesaje.

Reținerile au început și la protestele împotriva mobilizării organizate în centrul Moscovei, raportează Arbat, Avtozak LIVE și Sota. Judecând după relatările presei, forțele de securitate au început să-i rețină pe protestatari imediat după începerea marșului.

Protests against #mobilization continue in #Moscow The protesters line up. Punishers Bunker Fuhrer tear people out of the crowd. #Mosca #Russia #Putin pic.twitter.com/raVX81QtNW

Și la Sankt Petersburg, oamenii au ieșit să protesteze după anunțul lui Putin. Câteva zeci de locuitori din Sankt Petersburg au mers la Catedrala Sf. Isaac pentru a protesta împotriva mobilizării, relatează Rotunda. "Hârtia" notează că poliția a înconjurat deja mulțimea.

În plus, forțele de securitate au reținut o fată care a început un protest cu un banner "Fără mobilizare! Z-patrioți, în față". OVD-Info scrie că cel puțin 97 de persoane au fost reținute la protestele împotriva mobilizării. Alte site-uri rusești scriu că ar fi vorba deja despre mii de oameni reținuți în toată țara.

"În timpul acțiunilor împotriva „mobilizării parțiale” în toată Rusia, cel puțin 97 de persoane au fost reținute", potrivit proiectului pentru drepturile omului OVD-Info.

Photo of the day from St. Petersburg: Strikingly powerful image of state response to protests in #Russia against #Putin's announcement of mobilisation #Ukraine pic.twitter.com/y2sfzymB8m