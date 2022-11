Protestatarii anti lockdown din Shanghai au cerut demisia lui Xi Jinping. Manifestații masive în Beijing, Wuhan, Chengdu și Guangzhou / video

Protestele anti-lockdown și anti-guvernamentale s-au răspândit duminică, 27 noiembrie 2022, de la Shanghai la Beijing, Wuhan, Chengdu și Guangzhou, iar protestatarii din Shanghai au fost auziți cerând președintelui chinez Xi Jinping să demisioneze.

Multe proteste au izbucnit în toată China de când un incendiu într-un bloc de apartamente din Urumqi, Xinjiang a ucis 10 persoane și a rănit alte nouă, pe 24 noiembrie 2022, mulți bănuind că decesele au fost cauzate de restricțiile Covid-19 care i-au împiedicat pe rezidenți să scape de incendiu.

În Shanghai, după protestele de sâmbătă noaptea, o mulțime s-a adunat din nou duminică după-amiază. În timp ce poliția îi aresta pe protestatari, participanții furioși au putut fi auziți strigând „Dă-i drumul!”

Protestatarii au fost auziți în timp ce strigau „Jos Partidul Comunist!” și „Xi Jinping, demisionează!”

Breaking News:Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down!Communist Party, step down!”



