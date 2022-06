Protest în benzinării. Șoferii au blocat pompele în mai multe judeţe

Acţiunea face parte din evenimentul „Proteste in toată țara contra prețului carburantului!”, anunțat pe rețelele de socializare. Aproximativ 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la protest. Evenimentul final ar urma să aibă loc joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 12:00. Până atunci, în mai multe benzinării din toată ţara soferii blochează pompele.

Mai mulți șoferi protestează, în această după-amiază, în benzinării din Târgu Jiu şi Cluj. Aceștia au blocat pompele, nemulțumiți de prețul ridicat al carburanților, potrivit Antena 3. “E timpul să facem ceva, ieșiți în stradă, blocați pompele! Este imposibil și inadmisibil că într-o țară ca România prețul carburantului să depășească 9 lei/litru. Share masiv ca să vadă țoață lumea și să stabilim ce și când vom face. La 121$ pe baril este imposibil că prețul să depășească 9lei/litri ( unde jumătate din acești bani merg către stat) Noi facem ceva !”, este mesajul transmis de organizatori.

Se trage de timp şi se alimentează cu maxim 1 litru

Una dintre metodele de protest sugerate, ar fi ca șoferii să genereze un blocaj în benzinării, prin tragere de timp. Se trage maşina la pompă şi, într-un ritm cât mai lent posibil, se spală întâi parbrizul, apoi se alimentează cu maximum un litru de combustibil. Se merge apoi la casă şi se face plata cu monede. După ieşirea de la pompă, șoferul se asează din nou la coadă şi repetă schema de cât mai multe ori. Cea mai ieftina benzina a ajuns la aproape 9 lei/ litru, iar motorina se apropie de 10 lei/litru. "Prima zi în care facem ceva, hai să fie ceva remarcabil. Nu alimentaţi marţi sau joi pentru a recupera ziua de miercuri! Luați atitudine şi nu mai jucați cum vă cântă statul şi hoții din țara asta. Evitați să folosiți mașinile, doar în cazuri extreme şi la nevoie, evitați să alimentați şi încercați să folosiți motorina care v-a mai rămas, doar împreună putem să facem ceva.”, mai transmite organizatorul protestului.

În 2022, benzina s-a scumpit cu 2 bani/zi. Acciza majorată de la 1 ianuarie, plus scumpirea barilului de petrol sunt principale motive ale majorării costurilor. În doar două săptămâni, un plin de benzină sau de motorină s-a scumpit cu 25, chiar 30 de lei. Analiștii economici spun că prețurile vor continua să crească și preconizează că, în doar câteva luni, litrul de carburant va sări de pragul de 7 lei.

Avem stocuri minime de benzină și motorină

Specialistul în pieţe internaţionale Claudiu Cazacu spune că România are stocuri minime de ţiţei și produse petroliere, stabilite la 1,48 milioane de tone, iar această cantitate nu ne pune la adăpost de eventuale întreruperi în lanțul de aprovizionare.

"E bine că avem stocuri, ne asigură un tampon de siguranță, se adaugă la producția noastră, însă e insuficient pentru a ne feri cu totul de furtună pe termen mai lung. Din păcate, producția noastră este în declin de ceva vreme și fără noi zăcăminte gradul de acoperire din producția internă e pe un trend descendent în ultimii ani.″, a mai spus Claudiu Cazacu.

De ce crește prețul motorinei și nu al benzinei

La înnceputul lunii mai, Mircea Coșea a vorbit despre creștea prețurilor la pompă și motivul pentru care motorina este mai scumpă decât benzina.

"Este o tragedie pentru că transportul, mașina, camionul nu mai sunt elemente din categoria de lux. Ele sunt mijloace de producție, pe ele oamenii lucrează, iar foarte mulți au nevoie de mașină pentru a ajunge la locul de muncă. Creșterea costului la carburant este groaznic de complicată pentru transportatori şi pentru agricultură. Trebuie luate măsuri și aici. În ultimele zile, nu prea am înţeles de ce creşte costul la motorină şi nu la benzină şi am studiat foarte mult toată documentaţia la care am avut acces. Concluzia ştiţi care este? Preţul creşte datorită primelor de asigurare pentru vasele care aduc motorina, pentru că ele vin pe ruta Novosibirsk.

Războiul este, aici, cauza principală a creşterii, dar se pot lua măsuri interne - pentru anumite ramuri să existe nişte măsuri de privilegiere care să mai reducă din accize, din tot ceea ce statul ia pentru că, până la urmă, noi o ducem foarte greu cu inflaţia. Statul, în schimb, o duce foarte bine. Toate aceste lucruri care cresc în permanenţă ca preţuri şi servicii ajung până la urmă în bugetul statului foarte facil, fără eforturi de restructurare. Până la urmă, lucrul acesta trebuie să înceteze, pentru că statul nu poate să devină propriul sabotor al economiei", a explicat Mircea Coșea, la Antena 3.

