Protest în fața Bisericii Ruse din Sofia, în timp ce o slujbă avea loc în interior: Opriţi-l pe Putin - Foto

Printre invitații la slujbă s-au numărat ambasadoarea rusă Eleonora Mitrofanova şi liderul partidului ABV Rumen Petkov. În interiorul bisericii se aflau arhimandritul Vassian, care este reprezentantul patriarhului rus în Bulgaria, mitropolitul Antonie de Volokolamsk, mitropolitul Gavriil de Loveci şi episcopul Gherasim de Melnik, care este secretarul principal al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare.

Protestul a fost desfăşurat de bulgari şi ucraineni cu pancarte pe care scria 'Aici nu este Moscova!', 'Opriţi-l pe Putin! Opriţi războiul!'. Mai devreme în timpul zilei, Bulgaria Democrată a difuzat o declaraţie împotriva vizitei mitropolitului Antonie de Volokolamsk.

Video

A protest against the visit of the foreign minister of the Moscow Patriarchate blocked the Russian Church in central Sofia this morning. https://t.co/i1kREebSTr