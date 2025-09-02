PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți

Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează criticile aduse profesorilor care au anunțat proteste chiar în prima zi de școală, 8 septembrie.

Debutul anului școlar 2025 stă sub semnul întrebării din cauza conflictului dintre sindicatele din educație și Guvern. Federațiile anunță că profesorii nu vor intra la ore în prima zi de școală, ci vor protesta în stradă, pichetând sediul Guvernului și mărșăluind spre Palatul Cotroceni. În total, circa trei milioane de elevi sunt așteptați să revină la cursuri. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea unităților școlare și de reducerea plății cu ora – măsuri pe care le consideră nocive pentru sistemul educațional.

În acest context, jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează criticile aduse profesorilor care au anunțat proteste. „Vai, dar nu vă gândiți la copilași? Cum vă permiteți să le răpiți bucuria festivităților?”, scrie acesta într-o postare, catalogând apelurile la „sacrificiu” din partea dascălilor drept ipocrite.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin: Una dintre cele mai jalnice încercări de a-i convinge să nu facă grevă pe 8 septembrie

"'Vai, dar nu vă gândiți la copilași? Cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?' - Este una dintre cele mai jalnice încercări de a-i convinge pe profesori și învățători șă nu facă grevă pe 8 septembrie, la începerea programată a școlii.

Se știe, copilașii sunt fierți să stea în soare până termină popa, directorul școlii și politicienii discursurile triumfaliste. Și apoi, cum să facă profesorii grevă în prima zi de școală? Sau în a doua, în a treia etc.? Să facă, dracului, în vacanța de schi. Sau în aia de golf", a scris jurnalistul Patrick André de Hillerin pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News