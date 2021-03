Protest împotriva restricțiilor COVID-19 la Praga. Un deputat a fost reținut

Duminică, sute de oameni au protestat la Praga împotriva măsurilor COVID-19 impuse de Guvern. Poliția a reținut aproximativ 60 dintre manifestanți iar premierul Andrej Babiš și ministrul de interne Jan Hamáček au lăudat intervenția poliției.

"Este important să mulțumim poliției pentru abordarea lor profesionistă", a declarat Babiš la Nova TV, adăugând că intervenția a fost necesară deoarece oamenii încalcă regulile.

„Mulțumesc poliției pentru intervenția profesională de astăzi împotriva câtorva persoane iresponsabile care au pus în pericol sănătatea tuturor”, a scris ministrul de interne Hamáček pe Twitter.

Au fost două proteste

Participanții la protestul anti-guvernamental, organizat de inițiativa We Together (My společně), au fluturat steaguri cehe și s-au adunat în Piața Wenceslas înainte de ora 13:00. Poliția a permis ca doar 100 de participanți să intre în zona rezervată, dar la locul de întâlnire au ajuns mult mai multe persoane. Din această cauză, organizatorii au dizolvat protestul la scurt timp după ce începuse. O mare parte din acești protestatari s-au mutat apoi în Piața Orașului Vechi, unde a început o altă acțiune de protest împotriva măsurilor guvernamentale și a guvernului Andrej Babiš.

Ofițerii de poliție au permis doar persoanelor care locuiesc în Praga să intre în zona din Piața Orașului Vechi, deoarece, datorită măsurilor stricte, oamenilor li se permite să se deplaseze numai în anumite zone. După ora 14:00, câteva zeci de oameni care purtau bannere cu inscripții precum „Vrem să lucrăm” și „Nu vrem o viață cu distanțare” s-au adunat în piață. Ulterior, organizatorii au dizolvat demonstrația, spunând că protestatarii ar trebui să se mute pașnic în zona Petřín.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, poliția a reținut aproximativ 60 de persoane pentru comiterea unei infracțiuni. Unul dintre deținuți a fost deputatul Lubomír Volný, care a co-organizat prima demonstrație. El a confirmat faptul că e arestat pe pagina sa de Facebook, dar nu a comentat motivul. CNN Prima News a raportat că Volný a refuzat în repetate rânduri să-și pună o mască de protecție. Volný a atras atenția recent când a declanșat o un conflict în Camera Deputaților cu privire la dezbaterea privind măsurile coronavirusului.

În cursul săptămânii trecute, poliția a anunțat că se va concentra în principal pe respectarea măsurilor COVID-19 la proteste. Regulile actuale limitează numărul participanților la protest și, de asemenea, protestatarii trebuie să locuiască în districtul în care are loc evenimentul. Totodată, polițiștii nu au permis trecerea mai multor autobuze care se îndreptau spre mitingurile de la Praga, precizează RMX.