Promisiunea făcută de Papa Leon al XIV-lea, la ceremonia de începere a pontificatului. Diferențele față de predecesorul său, Francisc

Papa Leon al XIV-lea și-a început oficial pontificatul duminică, 18 mai, adresându-se conservatorilor care s-au simțit neglijați în timpul predecesorului său, făcând un apel la unitate și asigurând că va proteja moștenirea Bisericii Catolice fără a guverna „autoritar”, transmite Reuters.

După o primă plimbare cu papamobilul în fața a zeci de mii de oameni în Piața Sfântul Petru, Leon a fost instalat oficial ca al 267-lea papă al Bisericii Romano-Catolice și suveran al Cetății Vaticanului, într-o slujbă în aer liber.

