Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară

UPDATE: Blocaj și-n Oradea

Judecătorii Curţii de Apel Oradea vor protesta, începând de miercuri, prin suspendarea soluţionării cauzelor, nemulţumiţi de reforma pensiilor magistraţilor, ei reclamând "atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic".



Judecătorii Curţii de Apel Oradea s-au reunit, marţi, în cadrul adunării generale, unde au luat în discuţie exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.



"Reţinând că prin ignorarea argumentelor reprezentanţilor sistemului judiciar şi prin punerea constantă în discuţie a statutului judecătorilor, în atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic se creează un risc major de demoralizare a judecătorilor aflaţi în funcţie şi este afectată grav atractivitatea magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte negative asupra stabilităţii resursei umane şi profesionalismului în sistemul judiciar", s-a hotărât în unanimitate să se solicite retragerea "de urgenţă" a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

UPDATE: Curtea de Apel București suspendă, începând din 27 august, soluționarea cauzelor, cu anumite excepții. Ei cer retragerea de urgență a proiectului prin care sunt reformate condițiile de pensionare a magistraților.

---

"La data de 26 august s-a întrunit Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB), aceasta fiind convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei", se arată în comunicatul PTB.



Deoarece acest act normativ "nu rezolvă niciuna dintre inechităţile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public", procurorii au decis suspendarea activităţii din cadrul secţiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor şi formularea concluziilor, cu excepţia concluziilor privind măsurile preventive şi concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecţie, suspendarea activităţii de soluţionare a plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, suspendarea activităţii de soluţionare a cererilor formulate de părţi sau de alte instituţii, suspendarea oricăror alte activităţi conexe activităţii de urmărire penală, inclusiv a soluţionării cererilor de prelungire a dreptului de circulaţie, şi suspendarea activităţii cu publicul şi de primire în audienţă.



Procurorii susţin că proiectul de lege este "în contradicţie vădită" cu obiectivele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi este elaborat "în lipsa unei fundamentări reale şi a unor studii de impact".

”Pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă”



"Din proiectul de lege lipseşte o etapizare reală şi măsuri tranzitorii adecvate. Instabilitatea legislativă şi măsurile propuse nu sunt, nici pe departe, apte să conducă la rămânerea în sistem a magistraţilor. În acord cu dispoziţiile obligatorii ale Curţii de Justiţie a UE, s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie să aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului", afirmat sursa citată.



Adunarea Generală a procurorilor din cadrul PTB a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraţilor.



"În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 - care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul şi calendarul de creştere a vârstei de pensionare - nu se impune nicio nouă intervenţie legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate", precizează PTB, conform Agerpres.

