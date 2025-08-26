Data actualizării: | Data publicării:

Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
Sursa: Unsplash
Sursa: Unsplash

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a decis, marţi, suspendarea activităţii. 

UPDATE: Blocaj și-n Oradea

Judecătorii Curţii de Apel Oradea vor protesta, începând de miercuri, prin suspendarea soluţionării cauzelor, nemulţumiţi de reforma pensiilor magistraţilor, ei reclamând "atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic".

Judecătorii Curţii de Apel Oradea s-au reunit, marţi, în cadrul adunării generale, unde au luat în discuţie exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

"Reţinând că prin ignorarea argumentelor reprezentanţilor sistemului judiciar şi prin punerea constantă în discuţie a statutului judecătorilor, în atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic se creează un risc major de demoralizare a judecătorilor aflaţi în funcţie şi este afectată grav atractivitatea magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte negative asupra stabilităţii resursei umane şi profesionalismului în sistemul judiciar", s-a hotărât în unanimitate să se solicite retragerea "de urgenţă" a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

UPDATE: Curtea de Apel București suspendă, începând din 27 august, soluționarea cauzelor, cu anumite excepții. Ei cer retragerea de urgență a proiectului prin care sunt reformate condițiile de pensionare a magistraților. 

--- 

"La data de 26 august s-a întrunit Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB), aceasta fiind convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei", se arată în comunicatul PTB.

Deoarece acest act normativ "nu rezolvă niciuna dintre inechităţile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public", procurorii au decis suspendarea activităţii din cadrul secţiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor şi formularea concluziilor, cu excepţia concluziilor privind măsurile preventive şi concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecţie, suspendarea activităţii de soluţionare a plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată, suspendarea activităţii de soluţionare a cererilor formulate de părţi sau de alte instituţii, suspendarea oricăror alte activităţi conexe activităţii de urmărire penală, inclusiv a soluţionării cererilor de prelungire a dreptului de circulaţie, şi suspendarea activităţii cu publicul şi de primire în audienţă.

Procurorii susţin că proiectul de lege este "în contradicţie vădită" cu obiectivele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi este elaborat "în lipsa unei fundamentări reale şi a unor studii de impact".

”Pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă”


"Din proiectul de lege lipseşte o etapizare reală şi măsuri tranzitorii adecvate. Instabilitatea legislativă şi măsurile propuse nu sunt, nici pe departe, apte să conducă la rămânerea în sistem a magistraţilor. În acord cu dispoziţiile obligatorii ale Curţii de Justiţie a UE, s-a apreciat că pensia magistratului nu trebuie să fie contributivă, ci trebuie să aibă un cuantum cât mai apropiat de ultimul salariu în plată al magistratului", afirmat sursa citată.

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul PTB a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraţilor.

"În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 - care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul şi calendarul de creştere a vârstei de pensionare - nu se impune nicio nouă intervenţie legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate", precizează PTB, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete. Procurorii de pe lângă Tribunalul București își suspendă activitatea
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Cele mai noi știri
acum 38 de minute
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
acum 44 de minute
Curs valutar BNR marți 26 august
acum 51 de minute
Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI
acum 52 de minute
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
acum 1 ora 20 minute
Canicula nu creează disconfort doar pe termen scurt. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
acum 1 ora 20 minute
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
acum 1 ora 24 minute
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
acum 1 ora 53 minute
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
acum 4 ore 35 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel