Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, medicul Marius Ciurea a vorbit despre progresele pe care le-a făcut chirurgia cardiovasculară din Craiova.

„Craiovei îi lipsea componenta chirurgiei cardio-vasculare. Ce ne puteți spune despre modul în care a debutat chirurgia cardiovasculară în Oltenia și perspectivele pe care le are?", a întrebat Dr. Irinel Popescu.

„Este un pas mare pentru regiune. Fiind un centru universitar deja puternic, și aici mă refer la Craiova, se simțea cumva lipsa unei evoluții în această zonă, de chirurgie cardiovasculară și nu numai, și de cardiologia intervențională, într-un anumit sens sunt strâns legate. A durat mai mult decât ne doream, de poate mai bine de 20 de ani există această idee. Până la urmă s-a concretizat prin eforturile autorităților locale ce au pus bazele unei construcții noi, unor facilitați noi, pentru această specialitate și, iată, prin colaborare cu corpul medical și cu personajele actuale din Facultatea de Medicină și din Universitatea de Medicină, am reușit să structurăm o infrastructură corectă a tratării afecțiunilor cardiovasculare. Am unit, am pus în același loc, pe aceeași infrastructură atât cardiologia intervențională cât și chirurgia cardiovasculară.

Într-un fel ne asumăm meritul de a crea, de a negocia de dinainte o echipă de chirurgi cardiaci foarte bună. Am reușit să aducem în Craiova un oltean de-al nostru, din Târgu Mureș, pe doctorul Victor Raicea care este un chirurg cardiovascular cu experiență extraordinară în domeniu. Pregătit la Târgu Mureș, dar oltean de-al nostru, a fost foarte bucuros că are oportunitatea să își ajute semenii din zona de origine.

De-a lungul anilor, absolvenți din Craiova s-au pregătit atât in centre precum București, Târgu Mureș, Timișoara, dar și în afară pentru a deveni chirurgi cardiaci. La fel s-a pregătit din timp echipa de asistenți medicali care să deservească blocul operator, inclusiv cei specializați pe circulație extracorporală pentru chirurgia cardiacă deschisă. În momentul în care au pornit activitatea, au pornit cu foarte mult entuziasm, cu cazuri rezolvate cu succes și cu un impact extraordinar asupra populației și asupra abordării patologiei cardiovasculare din zonă.

Mă bucură faptul că echipa de colegi e foarte deschisă către colaborarea multidisciplinară.

Vizavi de dezvoltarea chirurgiei în Oltenia. Școala de chirurgie din Oltenia, vorbim de anii '70, de când a fost inaugurat Spitalul Clinic Județean de Urgență, a început cu dreptul. Au venit maeștri profesori din alte centre universitare, din București, care au pus bazele chirurgiei din Oltenia. Dezvoltarea a fost constantă și acum ne bucurăm că s-a ajuns la un nivel foarte sus și nu vorbesc exagerat când spun aceste lucruri.", a spus Dr. Marius Ciurea la emisiunea „Academia de Sănătate" de la DC News și DC Medical.

