Profesorii viitorului, prinși între două masterate și o lege incompletă. Reformă în educație cu multe întrebări și puține răspunsuri

Masteratul didactic ar putea înlocui în viitor Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), potrivit noii legislații din educație. Invitată în cadrul emisiunii DC Edu, prof. univ. dr. Daniela Dumitru, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice, a discutat pe larg alături de jurnalistul Sorin Ivan despre această tranziție, despre tensiunile existente în mediul universitar și despre impactul asupra studenților care vor să urmeze o carieră în învățământ.

În cadrul discuției, Daniela Dumitru a explicat foarte clar că Legea 199 prevede eliminarea programelor clasice de formare didactică de tip nivel I și nivel II.

„Masteratul didactic va elimina programele acestea, nivel 1, nivel 2, așa cum sunt ele oferite astăzi. Legea 199 chiar exact asta prevede. Sunt eliminate aceste două tipuri de programe. Apare masteratul didactic, care este în două formule: masterat didactic și masterat didactic integrat. Masteratul didactic are 60 de credite transferabile. Masteratul didactic integrat are 90 de credite. Finalul este considerat îndeplinirea condiției de formare inițială pentru profesionalizare, pentru intrare în cariera didactică. Deci, 90 de credite.”

Jurnalistul Sorin Ivan a punctat un aspect esențial legat de traseul de formare al studenților:

„Avem DPPD și masteratul didactic. Legea prevede această tranziție. Domnul ministru Daniel David a spus că așteptăm să vedem cum evoluează. Este și o fază pilot a implementării masteratului didactic în universitățile de stat. Se preconizează că, în perspectivă, masteratul didactic va elimina DPPD-ul.”

Specializare sau pedagogie? Sorin Ivan: „Nu e o prelungire?”

Totodată, Ivan a ridicat întrebări despre perioada de formare: „Un student parcurge cei trei ani de licență, devine absolvent și, în mod firesc, e interesat să dezvolte un masterat în specialitate. De pildă, dacă faci Litere, poate vrei să faci un masterat în teoria literaturii, o disciplină extraordinar de importantă. În loc să faci asta, dacă ești pasionat și de cariera didactică, sacrifici doi ani cât durează un masterat în ciclul Bologna și faci masterat didactic. Și abia după aceea? Nu e o prelungire?”

Daniela Dumitru a confirmat această problemă: „Da, și este o tensiune. Nu știu exact cum se va rezolva. Adică ar fi 3 plus 2 plus încă 2? Sau un an și jumătate pentru masteratul didactic? Da, a creat o tensiune aceasta în comunitatea noastră și, evident, vor fi reverberații și în rândul absolvenților. Exact ce ați explicat dumneavoastră, asta ar trebui să se întâmple. Adică masteratul didactic trebuie urmat, dar trebuie urmat și un masterat de specialitate.”

Studenții, puși într-o situație dificilă

Ivan a subliniat că: „Este de neconceput ca absolventul să nu-și continue specializarea pe masterat în domeniul lui. Aici deschid o paranteză. Vorbim de dezbaterea din educație de ani de zile, de decenii de dezbateri publice, care uneori, cu totul întâmplător, sunt puse în luna august. Cine participă la aceste dezbateri? Sigur că participă și profesori, și decidenți, cum e normal. Dar ne confruntăm de mai multă vreme cu o invazie, dacă pot să spun așa, de experți în educație. Mediul virtual, care e și el tot un mediu real, nici nu trebuie să mai facem distincția asta real-virtual. Că virtualul e real și realul devine virtual. Deci, sunt foarte mulți „experți în educație”. Așa sunt consultați și așa sunt definiți. Nu știm clar ce îi legitimează pentru acest statut. Ce studii, ce operă au, ce expertiză, ce experiență?”

Daniela Dumitru a precizat că legea actuală nu reglementează foarte clar cum și când trebuie făcut acest masterat: „Legea, deocamdată, nu prevede în niciun fel această chestiune: când se fac. Deocamdată, masteratul didactic nu există în forma pe care v-am explicat-o mai devreme. Aceea este în legea educației. Noi acum oferim, în ofertele celor 8 universități care au făcut parte din programul pilot un masterat didactic de doi ani, de 120 de credite transferabile. Deocamdată pe acela îl oferim și anul acesta. Curriculumul este destul de mare, sunt 120 de credite. Au nevoie de participare serioasă la ore și în practică. Iar să facă două masterate în paralel este, cred eu, e nerealist pentru un student.”

Calitatea profesorilor, cheia calității educației

Spre finalul emisiunii, Sorin Ivan a adus în discuție importanța profesorilor în sistemul educațional: „Eu zic că avem experți în educație – experți reali, mari profesori. În opinia mea, și închid paranteza, cred că ar trebui făcut un conclav, să zicem așa cu adevărați experți ai educației care să fie consultați și să se exprime asupra evoluției învățământului românesc. Și eu cred că ministrul David are această înțelepciune. Abia de acum încolo urmează temele mai grele.”

În final, a subliniat: „Noi spunem că avem un învățământ centrat pe elevi și pe studenți, dar să nu uităm că actorul principal și fundamental este omul de la catedră. Și nu pot să nu citez și eu, ca atâția alții, celebra vorbă a lui Țuțea. A devenit un loc comun, a devenit banală, dar e frumoasă. Zice Țuțea – și știe toată lumea: Profesorul este ca tâmplarul: culege lemnul din noroi, îl spală și face din el mobilă de lux. Asta face profesorul bun”.

