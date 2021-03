Profesor de sport, condamnat în 2012, trimis în judecată în două dosare de purtare abuzivă. Cum se apără

Dosarul a fost înregistrat în 8 martie 2021, la Judecătoria Alba Iulia, pe numele fostului profesor de sport de la Școala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, V.O. Profesorul de 62 de ani nu este la prima trimitere în judecată. El a mai fost în instanță în 2019, fiind acuzat de corupere sexuală de minori și purtare abuzivă. În acel dosar, a fost acuzat că atingea indecent elevele, dar și că folosea cuvinte jignitoare precum ”vacă”, ”curvă”, ”idioți”, ”mocofani”, ”grăsani”. Acel dosar încă se judecă la Judecătoria Alba Iulia.

În 2012, el a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă, după ce a bătut patru elevi cu o coadă de mătură.

”La data de 24.02.2021, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată a inculpatului O.V. (în vârstă de 62 ani) pentru săvârșirea a două infracțiuni de purtare abuzivă, fiecare în formă continuată. În timpul orelor de educaţie fizică desfăşurate în cursul semestrului I al anului şcolar 2018/2019, în calitate de profesor de sport la o şcoală gimnazială din municipiul Alba Iulia, inculpatul le-a adresat elevilor din clasa a IV-a cuvinte jignitoare, spunându-le că sunt proşti, idioţi, tâmpiţi, dobitoci, graşi, incompetenţi, incapabili și expresii licențioase precum „în pxxda mă-tii”, iar în data de 12.10.2018, în timpul unei ore de educaţie fizică, inculpatul a agresat fizic patru elevi din aceeași clasă a IV-a”, au transmis, pentru alba24.ro, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Profesorul, care predă de peste 40 de ani în învățământ, a explicat că o singură dată a atins o fată, pe umăr. ”Partea de adevăr este că m-am apropiat de o elevă. A fost o vreme bolnavă. (...) Eu atunci am pus mâna pe umărul ei şi am spus bravo, mă bucur că ai venit la educaţie fizică. Ei i s-a părut că a fost ceva în neregulă. Mi-a şi spus după aceea că nu-i place să fie îmbrăţişată. Doamna director m-a anunţat că sunt nişte plângeri şi am fost la comisia de disciplină şi am dat o declaraţie. Nu este adevărat că am pipăit elevele. Categoric nu este adevărat.” afirma profesorul, conform sursei citate.