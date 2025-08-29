Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 

Incidentul în care un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin, lovindu-l și insultându-l cu remarci rasiste, a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Profesorul Ovidiu Pânișoară a comentat situația, subliniind pericolul generalizărilor și necesitatea aplicării legii „cu normalitate”.

"Referitor la atacul rasist în care un livrator de mâncare din Asia a fost lovit de către un tânăr de la noi… Este la fel ca în învățământ: face un profesor “o nefăcută” și vuiește presa că profesorii din România nu sunt ceea ce trebuie. Românii, în marea lor majoritate, au un nivel de toleranță ridicat, persoane needucate și cu probleme de comportament (poate chiar cu anumite deviații) există în toate țările, este suficient să citești știrile internaționale.

Prof. Ovidiu Pânișoară: Tentația generalizării este mare

Această persoană trebuie pedepsită confirm legii, dar în liniște, cu aplicarea legii la milimetru, cu normalitate. Dar tentația generalizării este mare și, uite așa, iar am creat o umbră de îndoială la nivelul comunității largi. Rezultatul aceste generalizări? Un sentiment de nesiguranța în plus", a scris prof. Ovidiu Pânișoară pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că un tânăr de 20 de ani a agresat un livrator străin în București, lovindu-l cu pumnul și strigându-i „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Atacul a fost surprins pe filmare și făcut public de polițistul Marian Godină, iar imaginile au provocat indignare, stârnind un val de reacții la nivel public și instituțional.

