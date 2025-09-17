Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: captură video Știrile Pro TV
Foto: captură video Știrile Pro TV

Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu dacă, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină

"Prin ordonanţa din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din Bucureşti, Sector 1, la intersecţia cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deşi în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului", a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML după ce a fost prins de poliţişti, iar rezultatul a ieșit pozitiv la consumul de cocaină.
Tânărul a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Detalii despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu



Reamintim că potrivit autorităților, duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost alertată prin 112 cu privire la un accident rutier produs la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, în Sectorul 1.

Potrivit primelor date, o șoferiță de 23 de ani, aflată la volan pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de Toto Dumitrescu, care circula pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, mașina tinerei a ricoșat și a lovit un alt vehicul care se deplasa în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital. Toto Dumitrescu ar fi plecat pe jos de la locul accidentului, profitând de agitaţia creată în jur.

El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti, într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină
17 sep 2025, 16:06
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
17 sep 2025, 13:03
Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia
16 sep 2025, 20:27
Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină
16 sep 2025, 20:22
Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"
16 sep 2025, 19:02
Bucureștiul, orașul orelor pierdute în trafic
16 sep 2025, 17:55
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, cu ordinul de protecție în mână
16 sep 2025, 17:24
Tragedie în Piatra Neamț: Un adolescent de 15 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
16 sep 2025, 16:17
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
16 sep 2025, 14:08
Veste bună pentru planetă: Stratul de ozon ar putea reveni la nivelul din anii ’80 până în 2050
16 sep 2025, 09:38
Polițiștii au mult timp liber
15 sep 2025, 23:22
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
15 sep 2025, 22:42
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
15 sep 2025, 21:41
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO
15 sep 2025, 20:03
Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului
15 sep 2025, 19:47
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
15 sep 2025, 19:25
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
15 sep 2025, 19:05
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
15 sep 2025, 18:49
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
15 sep 2025, 17:09
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15 sep 2025, 15:33
Cât câștigă șefii de la Otopeni, unul dintre cele mai hulite aeroporturi din România. Sinteza declarațiilor de avere
16 sep 2025, 14:43
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
Cele mai noi știri
acum 8 minute
România poate ieși din deficitul excesiv până în finalul lui 2026, spune ministrul Alexandru Nazare
acum 22 de minute
Condamnarea fostului şef al CNAS Lucian Duţă, suspendată de Înalta Curte. Va fi eliberat din închisoare
acum 26 de minute
Ajax Amsterdam - Inter Milano, Champions League. Miză uriașă pentru Cristi Chivu
acum 30 de minute
Danemarca va cumpăra, în premieră, arme de precizie cu rază lungă împotriva amenințării ruse
acum 1 ora 1 minute
Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină
acum 1 ora 5 minute
ANAT, primul infotrip dedicat agențiilor specializate pe incoming în regiunea București–Ilfov
acum 1 ora 13 minute
Zilele Bucureștiului 2025: descoperă orașul - 566 de ani de București
acum 1 ora 17 minute
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
acum 4 ore 4 minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel