Procurorii cer arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu dacă, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină

Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului, transmite Agerpres.

"Prin ordonanţa din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru comiterea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din Bucureşti, Sector 1, la intersecţia cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deşi în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului", a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.



Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML după ce a fost prins de poliţişti, iar rezultatul a ieșit pozitiv la consumul de cocaină.

Tânărul a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Detalii despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu





Reamintim că potrivit autorităților, duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost alertată prin 112 cu privire la un accident rutier produs la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, în Sectorul 1.

Potrivit primelor date, o șoferiță de 23 de ani, aflată la volan pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de Toto Dumitrescu, care circula pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, mașina tinerei a ricoșat și a lovit un alt vehicul care se deplasa în spatele ei.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital. Toto Dumitrescu ar fi plecat pe jos de la locul accidentului, profitând de agitaţia creată în jur.



El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti, într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

