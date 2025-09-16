Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost încătușat la Institutul de Medicină Legală, după ce rezultatul preliminar al aparatului Drug Test a ieșit pozitiv la cocaină.

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost găsit de polițiști după mai bine de două zile de la accidentul rutier în care a fost implicat și de la care a fugit. Tânărul în vârstă de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de „părăsirea locului accidentului”.

În momentul reținerii, Toto Dumitrescu se afla alături de iubita lui. Oamenii legii l-au căutat în mai multe locații din București și Ilfov, iar în final acesta a fost descoperit într-un apartament dintr-un complex rezidențial de lux din Voluntari. Potrivit polițiștilor, s-a arătat cooperant și a fost dus la Brigada Rutieră pentru testare. Rezultatul preliminar al aparatului DrugTest, efectuat la două zile după accident, a ieșit pozitiv la cocaină. Ulterior, actorul a fost escortat încătușat la Institutul de Medicină Legală, pentru recoltarea de probe biologice.

În cadrul anchetei, polițiștii și procurorii au la dispoziție și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În înregistrări se observă cum mașina condusă de Toto Dumitrescu este izbită de un autoturism condus de o șoferiță de 23 de ani, care intenționa să vireze la stânga, dar a rămas blocată în mijlocul intersecției. În coliziune a fost implicată și o a treia mașină. Tânăra aflată la volanul autoturismului care a provocat accidentul a avut nevoie de patru zile de îngrijiri medicale.

Pedeapsa pe care o riscă fiul lui Ilie Dumitrescu

Între timp, fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit locul faptei, agravându-și situația juridică. Acum, dacă probele de la INML vor ieși pozitive la cocaină, Toto Dumitrescu va risca închisoare.

„Dacă rezultatul va fi pozitiv, dacă toate probele sunt administrate și duc către ideea că a condus sub influența substanțelor psihoactive, fapta prevăzută de Codul Penal este de închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea dreptului de a conduce. De asemenea, în situația părăsirii locului accidentului, legea penală stabilește pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani”, a declarat Claudia Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

În prezent, Toto Dumitrescu, este cercetat penal și are calitatea de suspect în dosarul deschis pentru părăsirea locului accidentului.

