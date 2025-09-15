Data publicării:

Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este căutat de Poliție după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este căutat de poliție după ce a fost implicat într-un accident rutier în Capitală, duminică după-amiază și ar fi fugit de la fața locului. 

Accidentul s-a produs în jurul orei 14, la intersecția străzilor Mircea Eliade cu Primăverii. Potrivit anchetatorilor, Toto Dumitrescu conducea un SUV pe Mircea Eliade când a intrat în coliziune cu o tânără de 23 de ani, care nu i-ar fi acordat prioritate, relatează Știrile Pro TV. În urma impactului, mașina actorului a fost proiectată într-un alt autoturism aflat în apropiere.

Martorii spun că actorul a fugit de la locul accidentului

 

Martorii prezenți la fața locului au declarat că Toto Dumitrescu a plecat imediat după accident. Șoferița a fost rănită ușor și a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului.

Până acum, actorul nu a putut fi contactat pentru declarații, iar Ilie Dumitrescu a refuzat să comenteze evenimentul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
15 sep 2025, 18:49
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
15 sep 2025, 17:09
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15 sep 2025, 15:33
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Caz revoltător în Sibiu: Copil legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil/ Măsura decisă împotriva tatălui
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026/ Programul, adoptat în ședința de Guvern - UPDATE
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
acum 28 de minute
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
acum 31 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 37 de minute
PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"
acum 45 de minute
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
acum 1 ora 1 minute
"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru
acum 1 ora 9 minute
Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO
acum 1 ora 20 minute
ChatGPT, arma unei rețele criminale ce a comis fraude uriașe. Tineri răpiți, obligați să folosească AI pentru înșelăciuni: "Demnitatea mea a fost redusă la cenușă"
Cele mai citite știri
acum 10 ore 59 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 9 ore 9 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel