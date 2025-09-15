Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este căutat de Poliție după ce a fost implicat într-un accident rutier.

Accidentul s-a produs în jurul orei 14, la intersecția străzilor Mircea Eliade cu Primăverii. Potrivit anchetatorilor, Toto Dumitrescu conducea un SUV pe Mircea Eliade când a intrat în coliziune cu o tânără de 23 de ani, care nu i-ar fi acordat prioritate, relatează Știrile Pro TV. În urma impactului, mașina actorului a fost proiectată într-un alt autoturism aflat în apropiere.

Martorii spun că actorul a fugit de la locul accidentului

Martorii prezenți la fața locului au declarat că Toto Dumitrescu a plecat imediat după accident. Șoferița a fost rănită ușor și a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului.

Până acum, actorul nu a putut fi contactat pentru declarații, iar Ilie Dumitrescu a refuzat să comenteze evenimentul.

