Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Geanina Abul Haija, preşedintele Asociaţiei Iordaniano-Română pentru Cultură, a subliniat principalele probleme cu care se confruntă tinerii români din diaspora care vor să urmeze studii universitare în România. 

"În acest an, noi, ca familie, ne-am confruntat cu diferite probleme şi acestea sunt an de an. Le ştiu de cel puţin opt ani de zile, sunt probleme ale familiilor din Iordania la înscrierea copiilor la universitate în România. Fiecare universitate are propria autonomie. Având propria autonomia, fiecare decide programul de examene, fiecare are propria metodologie de aplicare a acestor termene, examene şi ce mai sunt. 

De exemplu, să îi ceri unui copil care vrea să studieze în limba engleză, care 12 ani a studiat în limba engleză, care îţi aduce diplomă care arată acest lucru, să dea un test de limba engleză... Sau îi ceri unui cetăţean român, care are dublă cetăţenie, la înscrierea la universitate, să îşi echivaleze diplomele dacă se înscrie ca cetăţean român. Dar dacă se înscrie ca cetăţean iordanian, spre exemplu, nu mai trebuie să îşi echivaleze diplomele. Este aceeaşi persoană! 

Sunt universităţi în România care solicită testul în limba engleză în prezenţă fizică, iar alţii solicită online. Nu este ceva unitar, pentru a atrage tinerii din diaspora să vină în România. 

Anul ăsta au fost 358 de locuri la medicină pe ţară pentru românii de pretutindeni. Apoi au fost doar 50 de locuri la rezidenţiat. Deci noi nu încurajăm aceşti tineri care vor să înveţe în România să şi profeseze în România. Îi încurajăm să plece. România nu profită de noua generaţie. Iordania e una dintre ţările care are tradiţie în studii la Medicină şi la Politehnică. Pentru că moştenesc părinţii care sunt absolvenţi ai acestor facultăţi. Dar din păcate ei nu ajung în România, ci în alte ţări. În loc să profite România de această forţă de muncă, profită alte ţări. 

România are nevoie de medici. Sunt foarte multe declaraţii că va fi un colaps de medici de familie. Nu va fi generaţia tânără care să îi înlocuiască. Am foşti colegi de şcoală din România care preferă să meargă în străinătate să muncească, decât să muncească în România, din cauza nepotismului. Haideţi să uşurăm metoda de înscriere la universităţile din România. Pentru că cei care vin sunt cei cu note bune!", a declarat Geanina Abul Haija la dezbaterea "România în Diaspora, ediţia a II-a", organizată de DC Media Group. 

Youtube video image

