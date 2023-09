Problema drogurilor în București. Prefectul Rareș Hopincă: Copiii încep să se drogheze de la 13 ani. La restul le e frică să spună cine se droghează în școală

Întrebat ce face în Municipiul București, în legătură cu fenomenul drogurilor care se vând și în curtea școlii, Rareș Hopincă a răspuns:

„Problema drogurilor în școli este una extrem de complicată și mă bucur că, în urma unei tragedii, această tema totuși a ajuns să fie una dintre primele pe agenda publică. E nevoie să vorbim mai mult despre fenomenul consumului de droguri și cu predilecție despre consumul de droguri în școli. Acest flagel există, există de foarte mult timp și tragedia face că vârsta la care copiii au început să se drogheze a scăzut dramatic. Copiii încep să se drogheze în București de la vârsta de 13 ani. Deci, în clasa a 7-a, poate a 6-a, unii copii încearcă droguri. Aceste concluzii care vin din studiile Agenției Naționale Antidrog sunt realmente dramatice. Deci se consumă droguri în Municipiul București, se consumă în școlile și liceele din Municipiul București, iar faptul că acum am ajuns să vorbim despre acest lucru consider că este un element extrem de benefic.

La nivelul Prefecturii Municipiului București exista încă de anul trecut un protocol semnat cu Agenția Națională Antidrog, cu poliția, cu jandarmeria și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Anul școlar precedent au fost făcute o serie de acțiuni, parte a campaniei de conștientizare, de informare, de atragere a mai multor părți implicate în această luptă grea. În cursul săptămânii trecute am convocat din nou acest grup de lucru și am făcut și ceva în plus, recunosc, la sugestia celor de la Agenția Națională Antidrog, care au avut niște idei foarte bune.

Am chemat în completare Avocatul Copilului, care este partea structurii Avocatului Poporului, Federația Părinților din Municipiul București și Consiliul Elevilor din Municipiul București și vreau să vă spun că toate aceste părți invitate la discuție au avut un rol foarte, foarte important în dezbatere, iar în urma dezbaterilor am venit cu ideea lansării unui sondaj, în rândurile elevilor și părinților majori din Municipiul București, prin care să îi întrebăm trei lucruri extrem de simple: (1) dacă ar fi de acord cu testarea periodică și în funcție de anumite indicații cu drugtest în școli; (2) dacă ar fi de acord ca la începutul anului școlar să prezinte o adeverință în care să se menționeze că s-au făcut analize de sânge antidrog - nu vreau ca școala să aibă acces la rezultatele analizelor, dar vreau ca familiile să aibă cunoștință că au copii care au început să consume droguri; (3) dacă ar fi de acord cu introducerea unei ore de educație antidrog”.

Prefect: Elevilor le este frică să spună cine se droghează

„Acești copii nu trebuie hăituiți, acești copii nu sunt infractori. Dacă au început să consume droguri sunt vulnerabili. Adicția de droguri este, înainte de toate, o boală. Nu îi tratăm ca infractori, ci îi tratăm ca oameni vulnerabili care au nevoie de ajutor.

De aceea spuneam că participarea Consiliului Elevilor în acest grup de lucru este extrem de importantă. Una dintre întrebările pe care eu am avut-o extrem de direct față de copii este următoarea - la nivelul adulților există preconcepția că, într-o școală, copiii știu tot ce se întâmplă, inclusiv în acest domeniu. Cu jumătate de gură copiii au confirmat aceste lucruri, dar au mai confirmat și altceva - le este frică să spună dacă sunt întrebați cine se droghează, de unde cumpără droguri și așa mai departe. Fenomenul, în mod clar, există și este clar că nu toți copiii achiesează la așa ceva, ba dimpotrivă doar o minoritate a gustat acest fenomen”, a mai precizat prefectul Capitalei.

