Problemă cu verificarea certificatelor de vaccinare la intrarea în mall. "În practică, lucrurile nu sunt tocmai cum arată în teorie"

Am primit pe adresa redacţiei un mesaj din partea unui cititor care a identificat o problemă cu verificarea certificatelor verzi la mall.

"Am fost zilele trecute la Mall Plaza din Bucureşti, moment în care am identificat şi o problemă în ceea ce priveşte verificarea certificatelor de vaccinare la intrare în mall. Şi nu mă refer la acest mall, ci în general la centrele comerciale care au fost nevoite să se adapteze acestor noi reguli. Eu aici am fost, dar cred că situaţia este întâlnită şi în alte părţi.

Probabil pentru a evita aglomeraţia, cei care manageriază mallul au montat la intrare, după uşile rotative, mai multe tablete pe care este instalată aplicaţia de scanare a codurilor QR de pe certificatele verzi. La capătul culoarului respectiv, unde sunt tabletele, se află şi un angajat care verifică cu un telefon mobil certificatele celor care nu se descurcă cu tabletele.

Toate bune, de apreciat, numai că în practică lucrurile nu sunt tocmai cum arată în teorie. Asta pentru că sunt momente în care intră mai multe persoane în acelaşi timp în mall, iar dacă angajatul respectiv este ocupat să verifice certificatul unei anumite persoane, clienţii care îşi scanează singuri certificatul la tablete pot trece bine-mersi.

Angajatul respectiv efectiv nu poate face faţă, îşi aruncă privirea spre tablete să vadă dacă este validat codul, însă nu poate face mai mult. Oricine poate intra cu codul unui prieten, al unei rude, dacă îl are pe telefon fără ca nimeni să-şi dea seama. La fel cu 3-4 persoane pot intra în mall cu acelaşi certificat dacă cu toţii îl au printat sau salvat pe telefon.

Totodată, atât timp cât nu este verificată identitatea celor care intră în magazinele respective, este imposibil pentru cei care trebuie să facă aceste verificări să afle că acel "Popescu Vasile" de pe certificat este una şi aceeaşi persoană cu cel care utilizează certificatul. Sunt probabil situaţii care nu au fost suficient analizate atunci când s-au stabilit aceste restricţii sau care sunt foarte greu de implementat în mod real, astfel încât cei de la mall să le poată îndeplini, iar clienţii să nu fie agasaţi şi să nu piardă timpul la intrarea în centrul comercial."