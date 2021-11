Problemă cu filmele româneşti noi. Bulai: De ce trebuie să-mi arăţi mie o astfel de scenă? E plictisitor

Sociologul Alfred Bulai a vorbit, în cadrul emisiunii săptămânale "Nod în papură", realizată alături de jurnalistul Val Vâlcu, despre filmele pe care le-a văzut recent, atrăgând atenţia asupra unei probleme pe care a identificat-o: modul în care sunt acestea regizate şi montate.

"Am văzut un film românesc nou, 'Câini' se cheamă. Scenariu interesant, joacă Gheorghe Visu foarte bine. Şi mă opresc aici.

Însă regia e la pământ. Vreau să spun că e o plictiseală... nu ştiu ce e ăla montaj, durează câte trei minute o scenă. M-am uitat pe Netflix şi acolo ai butonul să dai mai departe cu zece secunde. La un moment dat am dat de zece ori şi era acelaşi cadru. Am mai încercat să văd şi alt film românesc, nu-i mai dau numele că poate nu le facem un bine. N-am putut, la un moment dat m-am plictisit, am stat un minut să treacă unul strada, că era bătrân. De ce trebuie să-mi arăţi mie aşa chestia asta?

Din păcate, e o diferenţă uriaşă dintre şcoala de actorie – în general sunt mulţi actori buni, chiar şi cei tineri, unii dintre ei – şi şcoala de regie unde sunt probleme mari. Chestia aia de dinamică, de transmis ceva. Chiar şi în ăsta, 'Câini', începe filmul cum merge camera deasupra ierbii până ajunge la o mocirlă şi iese ceva de acolo. Dar chestia asta durează vreo două minute; te plictiseşti. Nu se face aşa, sunt chestii de ABC. Durează prea mult scenele şi provoacă un gen de plictiseală. Dar scenariul este interesant, plăcut, Visu joacă bine, şi ceilalţi actori joacă binişor, dar regizoral...", a spus Alfred Bulai la DC News.

VIDEO:

Ziua Naţională. Bulai: Când eram copil, eram fericit de 1 Mai și de 23 August. De 1 Decembrie nu poți să faci picnic în mocirlă

Alfred Bulai apreciază că Ziua Națională a României ar trebui să se sărbătorească într-un anotimp mai cald, pentru ca oamenii să se bucure cu adevărat de acest eveniment.

„Îmi aduc aminte când eram copil, eu m-am născut și am stat până la 10 ani în Piața Romană, chiar acolo pe strada Dacia. Eram fericit de 1 Mai și de 23 August. Făceau tot felul de bufete stradale comuniștii, aveau crenvurști. Îmi plăceau! Bine, nu se comparau cu ce găsești astăzi în magazin, erau aur. Și aveau și mici, nu mă omoram cu mici, dar crenvurști mâncam de nebun”, a adăugat sociologul. „Încercau să facă spectacol, să facă o serbare. Nu a mai rămas la noi serbarea, în 1 decembrie nu poți să faci picnic în mocirlă, nu e chiar ideală perioada. Dar să știi că și în afară este o sărbătoare. Ideea este să sărbătorească oamenii, nu politicienii”, a povestit sociologul. Citeşte aici.