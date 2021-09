Prințul Harry, 37 de ani. Camilla și Prințul Charles, mesaj, după ce s-a spus că sunt furioși pe Meghan și Harry

Prinţul Harry al Marii Britanii a sărbătorit împlinirea a 37 de ani, ocazie cu care membrii familiei regale britanice i-au transmis mesaje de felicitare, relatează miercuri dpa.





Mesajul Reginei Elisabeta pentru Prințul Harry

Contul oficial de Twitter al ducelui şi ducesei de Cambridge a publicat o fotografie cu prinţul, alături de urarea "La mulţi ani, prinţul Harry!".



Un mesaj similar publicat pe contul de Twitter al reginei Elisabeta a II-a a inclus patru poze cu Harry, printre care şi una în care ducele apare alături de soţia sa, Meghan.

Prinţul de Wales şi ducesa de Cornwall au postat trei imagini pe contul lor oficial de social media, între care două cu Harry alături de tatăl său. Fotografiile erau însoţite de mesajul "Îi dorim ducelui de Sussex un călduros La mulţi ani!", alături de un emoji înfăţişând un tort aniversar.

Prințul Harry, eveniment alături de Jill Biden, soția lui Joe Biden

Prinţul Harry locuieşte în California alături de soţia sa Meghan, fiul lor, Archie, şi fiica lor, Lilibet, după ce cuplul a decis să se mute în Statele Unite şi să renunţe la calitatea de membri cu roluri active în rândul casei regale britanice anul trecut.



Este probabil ca cei doi să sărbătorească în cadru intim ziua de naştere a ducelui de Sussex la reşedinţa lor din Montecito, California.



Ultimele săptămâni au fost aglomerate pentru duce, care a participat luni, alături de Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, la o ceremonie virtuală dedicată Warrior Games, o competiţie sportivă dedicată soldaţilor răniţi în lupte, anulată anul acesta din cauza pandemiei de COVID -19.

Prințul William l-a JIGNIT pe Harry. Scandal puternic, Camilla e furioasă: I-a distrus, nu-i va ierta niciodată

Noi detalii despre Familia Regală, despre Harry și Meghan Markle, Prințul William și Kate Middleton și despre întregul conflict dintre ei au ieșit la iveală în cartea "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", adică "Găsirea libertății: Harry și Meghan și crearea unei familii regale modern".

Printre multe alte detalii, s-a aflat și că Prințul William l-a jignit grav pe fratele său și i-a adresat cinci cuvinte care l-au rănit enorm.

Autorii Omid Scobie și Carolyn Durand au scos totul la iveală și au spus că totul s-ar fi întâmplat când Harry l-a anunțat pe William că s-a logodit, iar Ducele de Cambridge și Kate Middleton au pus la îndoială alegerea sentimentală a fratelui său.

Astfel, în noiembrie 2017, Prințul William i-a spus Prințului Harry următoarele 5 cuvinte: "Tu ești sigur despre asta?".

Îndrăgostit până peste cap, Prințul Harry a interpretat acea întrebare ca pe o jignire și din acel moment relația celor doi a început să se răcească din ce în ce mai mult.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! ???? pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021