Prințul Charles a făcut topul melodiilor sale preferate

Prințul Charles a dezvăluit unele dintre piesele sale preferate, iar printre ele se află melodii de la artiști precum Diana Ross, Edith Piaf și Barbra Streisand. Conform BBC, Prințul de Wales a explicat că șlagărul pop al The Three Degrees „Givin’ Up, Givin’ In” este o piesă care îi dădea „o nevoie irezistibilă de a se ridica și a dansa”.

Prințul Charles a vorbit despre gusturile sale muzicale în timpul unei emisiuni speciale cu scopul de a le mulțumi medicilor din Marea Britanie pentru rolul lor din pandemie. Lista de redare cu 13 piese va apărea și pe aplicația de streaming audio Spotify.

Piesele iubite de Charles variază ca gen și perioadă de lansare

Melodiile au fost lansate în diverse momente ale vieții viitorului Rege al Marii Britanii, iar artiștii nu sunt doar britanici, ci și sud-africani, scoțieni, francezi sau irlandezi. Piesa „Givin’ Up, Givin’ In” a fost cântată de trupă pentru a 30-a sa aniversare. O altă piesă, „Lulu’s Back In Town” cântată de Dick Powell în 1935 l-a făcut fericit pe prinț pentru că i-a amintit de bunica sa.

Și „Don’t Rain On My Parade” cântată de Barbra Streisand a ajuns pe lista Prințului de Wales, fiindcă își aduce aminte că a văzut-o pe cântăreață cum a interpretat la Warner Bros Studios, în California, când a fost tânăr locotenent pe MS Jupiter în anii 1970.

Lista întreagă

Givin' Up, Givin' In - The Three Degrees

Don't Rain On My Parade - Barbra Streisand

La Vie En Rose - Edith Piaf

Upside Down - Diana Ross

The Voice - Eimear Quinn

The Click Song - Miriam Makeba

You're A Lady - Peter Skellern

La Mer - Charles Trenet

Bennachie - Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town - Dick Powell

They Can't Take That Away From Me - Fred Astaire and Ginger Rogers.

Tros Y Garreg/Crossing the Stone - Catrin Finch

Tydi a Roddaist - Bryn Terfel