În urma selectării amplasamentului, România are potențialul de a implementa primele reactoare modulare mici din Europa și de a deveni un catalizator pentru implementarea SMR în regiune. România va obține o poziție de lider și multiple beneficii socio-economice. Comunitatea din Doicești are, de asemenea, potențialul unor beneficii multiple.

„Vom vedea ce decizie vor lua cei de la Nuclearelectrica împreună cu investitorul american. Până astăzi, noi am avut două dezbateri publice. Am fost personal. Am discutat și cu cetățenii, și cu autoritățile locale, cu toți primarii din zonă, cu directorii școlilor și a altor instituții din zona respectivă. Așteptăm, din punct de vedere al investiției, să știm un grafic foarte clar, când vor veni în această zonă”, a spus, marți, la DCNews, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

„Înțeleg că, din toate studiile făcute de către cei de la Nuclearelectrica, implicit Guvernul României, locația de la Dolcești a fost cea mai pretabilă pentru o astfel de investiție”, a mai zis Corneliu Ștefan.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, interviu la DCNewsTV

Județul de pe primul loc la atragerea de fonduri europene în Regiunea Sud - Muntenia

Dâmbovița este pe primul loc la atragerea de fonduri europene în Regiunea Sud - Muntenia, un mare succes pentru președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan.

Dâmbovița depășește celelalte șase județe din regiune (Prahova, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman) la suma totală atrasă pe proiectele europene.

Vestea este excelentă pentru viitorul județului, urmând să fie finanțate numeroase proiecte de extindere, reabilitare și modernizare de drumuri, poduri, rețele de apă și apă uzată.

„Pentru prima dată în istoria județului nostru sau din 2007, de când avem programele cu fonduri europene la nivelul României și la nivelul regiunii Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, anul acesta, este pe primul loc la atragerea de fonduri europene”, a spus, marți, la DCNews, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, a vorbit despre noul stadion din Târgoviște

„Pentru că am vorbit despre investiții mari și istorice, mai avem o investiție. Luni, am deschis ofertele pentru stadionul de la Târgoviște. Avem șase ofertanți”, a spus Corneliu Ștefan, marți, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„Consiliul Județean a pus la dispoziție terenul aferent acestei investiții. 25 milioane lei co-finanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Asigurăm și toate utilitățile. Guvernul României, prin CNI, 310 milioane lei. Va fi un stadion modern, cu 12.000 de locuri, vor fi locuri de parcare. Va fi și un stadion de antrenament”, a spus Corneliu Ștefan.

Noul stadion va îndeplini condițiile necesare pentru a găzdui partide din prima ligă a fotbalului național, din competițiile europene, dar și meciurile naționalei de fotbal. De asemenea, se vor mai putea juca meciuri de rugby de nivel național și mondial, dar se pot organiza și competiții de atletism.

Noul stadion va avea:

12.012 locuri

pistă de atletism

434 locuri de parcare

spații pentru alimentație și comerț.

