Primul gaz extras din Marea Neagră, cu destinație externă, acuză Rareș Bogdan. Elena Cristian: Dacă legea a fost încălcată, contractul este nul

”Trăim vremuri foarte grele noi, poporul de rând, nu politicienii. Dl. Rareș Bogdan este mâhnit. Ok! Și noi suntem mâhniți când vedem facturile. Dl. Rareș Bogdan, dacă are aceste informații, trebuie să solicite realizarea unei anchete prin care să se lămurească Guvernul de ce nu s-a respectat legea, de ce statul român nu a primit acea solicitare pentru a-și exprima dreptul de preempțiune în acest caz și de ce lucrurile s-au întâmplat astfel. Dacă aceasta este realitatea, legea a fost încălcată și-n acest caz, contractul în cauză poate fi anulat. Lucrurile sunt foarte clare. Ministrul Energiei ar trebui foarte bine să iasă public, să ne spună cum stau lucrurile în acest caz, situație în care legea este, din punctul de vedere, clară, clară, clară, așa cum a fost modificată. Statul are drept de preemțiune și dacă nu i s-a solicitat să uzeze de acest drept, legea este încălcată, iar contractul este nul. Prin urmare, ne ajută o anchetă, lămurirea situației, mai ales în acest vremuri în care gazul este adevărat aur, în care toată lumea se bate pe resursele de gaze, în care vorbim despre prețuri uriașe și despre o iarnă pe care o avem în față și pe care nu știm cum o vom trece. Așa că trebuie lămurit cât mai curând, nu cu mâhnire, ci cu profesionalism” a spus jurnalista Elena Cristian (DCBusiness.ro), la RomâniaTv.

Rareș Bogdan acuză că primul gaz extras din Marea Neagră se duce spre export

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că gazul care se extrage de la Black Sea Oil & Gas, primul gaz din platforma continentală, deja este vândut străinilor, fiind contractat de grupul Engie, iar acest lucru ar putea genera României probleme, mai ales la iarnă, când vom avea nevoie de mai multe resurse.

"Ca să fie clar tuturor, o parte din gaz a fost vândut pentru că, conform estimărilor, avem rezerve de 150 de miliarde de metri cubi, iar ceea ce se exploatează astăzi este undeva la 3 milioane de metri cubi pe zi, extras din platforma continentală. Este primul gaz extras, asta este partea bună a lucrurilor, grav este că din cauza faptului că ANRE și ANRM nu își fac treaba în România, acest gaz extras, depozitat în depozitele subterane din România, este contractat deja, împotriva legii, împotriva OUG 27 care prevede că drepturile de gestiune pentru tot ceea ce înseamnă extras din subsolul național îl are statul român prin reprezentanții săi, respectiv Romgaz, Transgaz, și abia în cazul în care statul român spune că nu are nevoie de această cantitate de gaz, abia atunci compania respectivă poate face contracte bilaterale pentru a-l întoarce pe piața externă.

Din păcate, deja este un contract semnat cu Grupul Engie, care acționează, mă rog, din punct de vedere economic nu ai ce să le reproșezi. Problema este că cineva nu a respectat legea, fie cei care îl extrag, fie cei care l-au achiziționat, sau pur și simplu statul român nu și-a făcut treaba prin reprezentanți cu privire la această chestiune.

Acest articol reprezintă o opinie.